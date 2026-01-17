General NATO la ieșirea din sistem: Modernizarea trebuie să înceapă cu soldatul

Generalul maior Dorin Toma a transmis un mesaj public la momentul trecerii sale în rezervă, după o carieră de peste trei decenii în structurile Armatei României și în misiuni internaționale.

Mesajul este adresat colegilor de arme, militarilor români și aliați, precum și factorilor de decizie din sistemul de apărare, și prezintă o serie de observații legate de funcționarea instituției militare și de prioritățile privind dotarea și instruirea personalului.

De-a lungul carierei sale, generalul Dorin Toma a ocupat funcții de comandă și stat major, de la nivel tactic până la nivel operativ. A fost comandant de pluton de infanterie, comandant de batalion de parașutiști, iar ulterior a îndeplinit funcții de conducere în cadrul unor misiuni NATO, inclusiv în Afganistan.

A participat la misiuni externe în Angola, Albania, Irak și Afganistan și a fost decorat de partenerii americani cu medalia „Bronze Star”.

Ultima funcție deținută a fost cea de comandant al Divizia Multinațională Sud-Est (MND-SE), structură NATO dislocată pe flancul sud-estic al Alianței, unde a coordonat activitatea militarilor români și aliați din mai multe state membre.

În mesajul său, generalul Dorin Toma anunță oficial încetarea activității în serviciul activ: „Începând de astăzi, mă alătur corpului cadrelor militare în rezervă. După peste 35 ani în activitate și peste 42 ani de îmbrăcat uniforma militară nu mi-a fost ușor să iau această decizie; dar atunci când conducerea Armatei Române îți transmite că nu mai are nevoie de tine, a fi demn presupune să faci un pas în spate…”.

Acesta adresează mulțumiri subordonaților și colegilor cu care a lucrat, atât în țară, cât și în teatrele de operații externe, precum și militarilor aliați aflați sub comanda sa în cadrul misiunilor NATO.

O parte consistentă a mesajului este dedicată cooperării cu militarii străini dislocați în România: „Cele mai sincere mulțumiri miilor de militari străini din 12 țări contribuitoare NATO care, rotațional, în ultimii 3 ani au fost dislocați pe flancul de sud-est al NATO, sub comanda mea, pentru a transmite un semnal puternic de unitate și determinare.”

De asemenea, generalul menționează activitatea comandamentului MND-SE și exercițiile desfășurate sub egida NATO, inclusiv exercițiul „DACIAL FALL 25”, apreciat la nivelul structurilor Alianței.

În partea finală a mesajului, generalul Dorin Toma face o serie de constatări referitoare la situația soldatului român, raportată la realitățile actuale de securitate regională. El afirmă: „Modernizarea armatei trebuie să înceapă, nu să se termine, cu dotarea și instruirea SOLDATULUI (boots on the ground) pentru a putea să-și facă datoria la cele mai înalte standarde…”.

În același context, acesta enumeră lipsuri legate de echipamente, armament, instruire și sprijin logistic, subliniind că, în opinia sa, nu există un plan clar pe termen scurt sau mediu care să facă din aceste aspecte o prioritate.

Generalul român își încheie mesajul anunțând că va reveni cu detalii suplimentare privind prioritizarea programelor de înzestrare și adaptarea doctrinelor militare la realitățile secolului XXI:

„De ce nu reușește conducerea armatei să prioritizeze corect programele de înzestrare (…) Cu proxima ocazie…”.