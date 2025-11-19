Social

Gândaci în saloane și toalete. Cum arată un spital de stat din România

Gândaci în saloane și toalete. Cum arată un spital de stat din România
Imagini surprinse în Secția de Urologie și în saloanele Spitalului Județean de Urgență Slatina, postate pe o pagină de Facebook, arată gândaci care mișună în grupurile sanitare și în sălile de spital. Fotografiile surprind, de asemenea, pereți deteriorați, infiltrații și prize rupte în spațiile medicale. „Colonii de gândaci care se deplasează nestingherite în plină zi. Apariția exemplarelor adulte este dovada unei infestări cronice și a dezinsecției făcute doar scriptic”, se arată în postare.

Managerul spitalului: Efectuăm activități de dezinsecție profilactică, cu relocarea pacienților

Conducerea spitalului a transmis, printr-un comunicat de presă, că în luna noiembrie a fost începută activitatea de dezinsecție profilactică în toate secțiile din Blocul Central, inclusiv la etajul I, unde funcționează Secția de Urologie. Potrivit managerului Angela Nicolae, au fost dezinfectate grupurile sanitare, iar procedurile continuă în celelalte spații ale secției.

„La nivelul unității sanitare, efectuăm activități de dezinsecție profilactică, cât și activități de combatere a insectelor, conform legislației în vigoare. Folosim substanțe certificate de Ministerul Sănătății, în cantitățile și concentrațiile specificate de producător. Procedurile se desfășoară cu relocarea pacienților în alte spații medicale și se realizează trimestrial, fiind completate de activități repetitive de combatere”, a mai explicat managerul.

Proiectul de reabilitarea a fost reluat în 2025

Spitalul Județean Slatina funcționează într-o clădire dată în folosință în 1971. Conform managerului, imobilul a fost reabilitat la exterior, însă renovarea interioară depinde de un proiect al Companiei Naționale de Investiții (CNI), care ar fi trebuit să înceapă în 2019.

„Proiectul a fost oprit, iar în 2025 s-au reluat procedurile, s-au actualizat indicatorii tehnico-economici și se așteaptă aprobarea finanțării proiectului de către CNI pentru începerea lucrărilor de reabilitare completă a Blocului Central. Peste 70% din spațiile spitalului au fost reabilitate, recompartimentate și dotate cu mobilier și echipamente moderne. Asigurăm pacienții că luăm toate măsurile pentru ca actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții, respectând normele de igienă și siguranță”, se mai arată în comunicatul transmis de manager.

