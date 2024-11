Scandal imens în Sănătate. A murit în fața spitalului, imediat după externare

Tragedie în fața spitalului județean din Slatina care confirmă colapsul în care se află sistemul public de sănătate. O femeie a murit la scurtă vreme după ce a fost externată. Medicii nu și-au dat seama că suferise un infarct miocardic.

Nenorocirea s-a petrecut în urmă cu cu aproximativ două săptămâni. Femeia, în vârstă de 70 de ani, a fost adusă de rude, la camera de urgențe. După câteva ore, ea a fost externată, medicii apreciind că nu are o afecțiune gravă. La câteva zeci de minute, ea a murit din cauza unui stop cardiac.

O femeie a murit deoarece medicii Spitalului Județean din Slatina nu au reușit să-i pună diagnosticul corect. O nouă tragedie care confirmă criza din sistemul public de sănătate. Incidentul s-a petrecut pe 17 octombrie, când femeia, din comuna Radomirești, Olt, a fost adusă la spital după ce i s-a făcut rău. Ea a fost ținută câteva ore la urgențe, fără să i se pună un diagnostic corect.

Cei care au examinat-o au apreciat că suferă de o colică abdominală și au recomandat externarea. În curtea spitalului, i s-a făcut rău și nu s-a mai putut ține pe picioare. A fost dusă din nou la spital, însă nu a mai putut fi salvată, având loc o tragedie. În urma autopsiei s-a stabilit că femeia a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Diagnosticul secundar, al medicilor legiști, a fost infarct miocardic.

Rudele au depus o plângere penală și cer o anchetă pentru ca responsabilii să fie trași la răspundere.

De partea cealaltă, reprezentanții spitalului susțin că s-au efectuat investigațiile obligatorii. Ei spun că victima ar fi părăsit spitalul fără „avizul medicilor”. De asemenea, spitalul cere o anchetă penală.

Această tragedie, susțin rudele, putea fi evitată, dacă medicii și-ar fi dat mai mult interes. Cei cate au examinat-o au spus, însă, că nu sunt probleme grave și i-au recomandat calmante. Potrivit uneia dintre fiicele pacientei, femeia era la al doilea astfel de episod. Cu două săptămâni înainte, ea a mai fost dusă, o dată la Slatina, acuzând stări de rău. La data respectivă i-au fost făcute o serie de investigații și a fost externată.

„Acuza dureri în piept, de sub sân, pe sub coaste, în abdomen. Dureri groaznice, nu putea să respire, stări de rău, de leșin. Au dus-o la spital, au ținut-o vreo patru ore la consultații. Nouă, aparținătorilor, nu ne dau voie să intrăm, decât poate puțin, după care ne scot afară. Atunci am intrat puțin cu ea, am văzut că i-a făcut un EKG, i-a recoltat probe și mai mult nu cred. După care ne-a dat drumul acasă, a zis că n-are nimic, nu-i de internat, n-are nimic grav”, a povestit Marinela Roșu, fiica victimei.