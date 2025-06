Social Furtul unei sume importante din sediul CNPR Timisoara







Furtul unei sume importante din sediul CNPR Timisoara, văzut de specialiștii în securitate fizică.

Furtul de la Timișoara

„Stirea prezentata de mai multe posturi de televiziune si canale media precizeaza ca in dimineata zilei de 31 mai 2025 s-a comis un furt din sediul Postei Romane Timisoara.

Conform surselor media, scenariul de operare a furtului indica faptul ca doi bărbaţi au patruns in sediul Sucursalei Timisoara a CNPR de unde au reusit sa incarce intr-un microbuz 16 saci conţinând suma de 10 milioane de lei, fara sa fie sesizati de agentul de paza ori de sistemele de securitate din cladire.

Pe traseul de deplasare cu autovehiculul autorii furtului au facut o manevra imprudenta ceea ce a atras atentia unei patrule de politie care au pornit in urmarirea acestora, reusit prinderea unuia dintre autori si recuperarea sacilor cu bani.

Angajatii Postei Romane au aflat de la Politie despre disparitia banilor

Este de evidentiat ca angajatii Postei Romane au aflat de la Politie despre disparitia banilor de pensii in cursul diminetii de 1 iunie.

Directorul CN Posta Romana a explicat ca furtul sacilor cu bani din sediul judetean al Postei din Timişoara s-a produs pe fondul unor incalcari ale procedurilor interne in sensul ca la finalul programului sumele de bani nu au fost depuse in seiful sediului, incercand sa minimizeze neglijentele.

In cursul zilei, anchetatorii au continuat audierile si investigatiile constatand ca unul dintre echipamentele de inregistrare video de la fata locului a fost furat de autori.

De asemenea, surse apropiate anchetei au indicat faptul ca neglijentele in depozitarea in siguranta a fondurilor publice de la sucursala Timisoara sunt mult mai grave, in sensul ca o parte a subsistemului de detectie a efractiei din zona usii exterioare de patrundere si a antecamerei casieriei era nefunctional (dezafectat), fiind foarte vechi si iesit din mentenanta de o perioada de timp, iar agentul de paza din cladire era pozitionat pe accesul principal al cladirii, inclusiv pe timpul noptii, fiind pozitionat in capatul opus al cladirii fata de casierie.

Cum s-a produs furtul

Toate aceste indicii ne arata ca managementul securitatii in CNPR, la nivel teritorial si central precum si departamentele de achiziti nu cunosc prioritatile si nu verifica respectarea procedurilor la subunitati, in cazul de fata lasand o zona importanta a sucursalei fara sisteme functionale, iar serviciile de securitate contractate, monitorizare, mentenanta sunt ineficiente si doar pe hartie.

Totodata, modul de operare indica anumite suspiciuni cu privire la complicitatea angajatilor legate de traseul de patrundere a suspectilor si sistemele partial dezafectate ori locul de montaj al inregistratorului video cu imaginile stocate, insa doar ancheta poate aduce dovezi in aces sens”, se arată într-un comunicat al Consiliului Director al Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România (ANERSFR).