Frigiderul, sursă ascunsă de microbi. Cum îl cureți corect pentru a proteja sănătatea familiei







Frigiderul este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din locuință, dar adesea rămâne neglijat la capitolul curățenie. Deși pare curat la suprafață, în interior se pot acumula bacterii și mirosuri neplăcute, mai ales dacă alimentele nu sunt depozitate corespunzător sau sunt păstrate peste termenul de valabilitate.

Specialiștii în igienă alimentară recomandă ca frigiderul să fie curățat temeinic cel puțin o dată pe lună. Primul pas este golirea completă a acestuia și verificarea fiecărui produs. Alimentele expirate trebuie aruncate, pentru a preveni contaminarea celorlalte și apariția mirosurilor neplăcute.

Pentru igienizare, se poate folosi o soluție simplă din apă caldă și oțet alb, în proporție de două părți apă la o parte oțet. Oțetul acționează ca dezinfectant natural și neutralizează mirosurile. Rafturile și sertarele se scot și se spală separat, de preferat cu detergent de vase și apă fierbinte.

Un detaliu adesea trecut cu vederea este curățarea garniturii ușii, unde se acumulează praf și resturi alimentare. Aceasta poate fi ștearsă cu o cârpă moale, înmuiată în soluția de oțet. De asemenea, tava de scurgere din partea inferioară a frigiderului trebuie golită și spălată, pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor.

După curățare, interiorul frigiderului se șterge cu o lavetă uscată, pentru a elimina orice urmă de umiditate. Alimentele trebuie așezate respectând zonele cu temperaturi diferite, astfel încât păstrarea lor să fie optimă. Carnea crudă se ține pe raftul de jos, în recipiente închise, pentru a preveni scurgerile și contaminarea altor produse. Lactatele și ouăle se depozitează pe rafturile interioare, unde temperatura se menține constantă, protejând astfel prospețimea acestora.

Menținerea curățeniei frigiderului are un rol esențial în protejarea sănătății. O igienizare regulată nu doar că reduce riscul de îmbolnăvire, dar asigură și păstrarea alimentelor în condiții sigure pentru consum, evitând dezvoltarea bacteriilor și apariția mirosurilor neplăcute.