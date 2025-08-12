Social

Frigiderul, sursă ascunsă de microbi. Cum îl cureți corect pentru a proteja sănătatea familiei

Frigiderul, sursă ascunsă de microbi. Cum îl cureți corect pentru a proteja sănătatea familieiSursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Frigiderul este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din locuință, dar adesea rămâne neglijat la capitolul curățenie. Deși pare curat la suprafață, în interior se pot acumula bacterii și mirosuri neplăcute, mai ales dacă alimentele nu sunt depozitate corespunzător sau sunt păstrate peste termenul de valabilitate.

Cum să cureți corect frigiderul

Specialiștii în igienă alimentară recomandă ca frigiderul să fie curățat temeinic cel puțin o dată pe lună. Primul pas este golirea completă a acestuia și verificarea fiecărui produs. Alimentele expirate trebuie aruncate, pentru a preveni contaminarea celorlalte și apariția mirosurilor neplăcute.

Pentru igienizare, se poate folosi o soluție simplă din apă caldă și oțet alb, în proporție de două părți apă la o parte oțet. Oțetul acționează ca dezinfectant natural și neutralizează mirosurile. Rafturile și sertarele se scot și se spală separat, de preferat cu detergent de vase și apă fierbinte.

Un detaliu adesea trecut cu vederea este curățarea garniturii ușii, unde se acumulează praf și resturi alimentare. Aceasta poate fi ștearsă cu o cârpă moale, înmuiată în soluția de oțet. De asemenea, tava de scurgere din partea inferioară a frigiderului trebuie golită și spălată, pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor.

Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026
Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026
Concediile medicale, capcană pentru firme: Angajatorii ar putea plăti penalități
Concediile medicale, capcană pentru firme: Angajatorii ar putea plăti penalități
otet alb

Sursa foto: Dreamstime.com

Păstrarea corectă a alimentelor în frigider

După curățare, interiorul frigiderului se șterge cu o lavetă uscată, pentru a elimina orice urmă de umiditate. Alimentele trebuie așezate respectând zonele cu temperaturi diferite, astfel încât păstrarea lor să fie optimă. Carnea crudă se ține pe raftul de jos, în recipiente închise, pentru a preveni scurgerile și contaminarea altor produse. Lactatele și ouăle se depozitează pe rafturile interioare, unde temperatura se menține constantă, protejând astfel prospețimea acestora.

Menținerea curățeniei frigiderului are un rol esențial în protejarea sănătății. O igienizare regulată nu doar că reduce riscul de îmbolnăvire, dar asigură și păstrarea alimentelor în condiții sigure pentru consum, evitând dezvoltarea bacteriilor și apariția mirosurilor neplăcute.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:28 - Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026
17:20 - Reatestarea asistenților medicali și moașelor se face după reguli noi. Care este noua procedură
17:12 - Statutul de coasigurat se elimină. Cine va mai beneficia de servicii medicale gratuite
17:03 - Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Onești, vandalizată. Cine este bărbatul care a provocat haos
16:55 - Proiectul de lege privind pensiile private, amânat după controversele majore
16:42 - Concediile medicale, capcană pentru firme: Angajatorii ar putea plăti penalități

Proiecte speciale