Fostul manager al Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian-Călin Lupeș, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, într-un dosar privind încheierea unor contracte de asistență și reprezentare juridică. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) susțin că instituția ar fi suportat cheltuieli nejustificate, deși dispunea de personal juridic propriu.

Potrivit comunicatului transmis joi de DNA, Lupeș este acuzat de patru infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținerea unor foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane. Una dintre infracțiuni ar fi fost comisă în formă continuată, fiind reținute 30 de acte materiale.

Anchetatorii au stabilit că, la 3 octombrie 2022, 1 februarie 2024 și 30 august 2024, Cristian-Călin Lupeș ar fi semnat trei contracte pentru servicii de asistență și reprezentare juridică, fiecare cu un alt cabinet de avocatură.

Potrivit DNA, aceste contracte ar fi fost încheiate fără respectarea condițiilor legale.

Procurorii susțin că Filarmonica de Stat Sibiu avea deja angajați specializați în probleme juridice, inclusiv pentru reprezentarea instituției în instanță.

În plus, pentru contractarea serviciilor externe nu ar fi fost obținute aprobările necesare din partea Consiliului Județean Sibiu.

O altă parte a dosarului vizează perioada 27 septembrie 2024 – 2 septembrie 2025, când fostul manager ar fi semnat încă 30 de contracte de asistență juridică, toate cu același cabinet de avocatură.

Potrivit rechizitoriului, Filarmonica avea în continuare personal juridic propriu, iar în paralel existau și alte contracte pentru servicii de consultanță și reprezentare încheiate cu diferite cabinete.

Anchetatorii susțin că unele dintre cele 30 de contracte priveau inclusiv dosare penale care aveau legătură cu interesele personale ale lui Cristian-Călin Lupeș și ale unei alte persoane.

Nici pentru aceste contracte nu ar fi existat aprobările necesare din partea Consiliului Județean Sibiu, potrivit procurorilor anticorupție.

În același dosar a fost trimisă în judecată Mărioara Preda, persoana desemnată să acorde viza prealabilă de control financiar preventiv propriu în cadrul Filarmonicii.

Aceasta este acuzată de două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane.

Procurorii susțin că angajata ar fi acordat viza pentru unul dintre contractele investigate și pentru o ordonanțare de plată corespunzătoare unui alt contract.

Ambele documente ar fi avut la bază contracte încheiate cu încălcarea prevederilor legale, potrivit DNA.

Procurorii anticorupție au calculat că încheierea contractelor investigate ar fi generat cheltuieli suplimentare de 543.387 de lei pentru Filarmonica de Stat Sibiu.

Anchetatorii consideră că, prin aceste plăți, cabinetele de avocatură ar fi obținut foloase necuvenite.

„Conduita descrisă ar fi generat cheltuieli suplimentare estimate la valoarea totală de 543.387 lei reprezentând prejudiciu în dauna instituției, cât și obținerea pe nedrept a unor foloase necuvenite de către cabinetele de avocatură, sumă din care Consiliul Județean Sibiu s-a constituit parte civilă în cauză cu 75.035 lei”, precizează DNA.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cadrul anchetei au fost instituite măsuri asigurătorii.

După finalizarea urmăririi penale, DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia a trimis dosarul spre judecare la Tribunalul Sibiu.

Procurorii au solicitat instanței să mențină măsurile asigurătorii stabilite în timpul cercetărilor.

Cristian-Călin Lupeș și Mărioara Preda beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Între timp, conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu a fost preluată de un manager interimar. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției, Octavian Gheorghiu ocupă această funcție începând cu 9 septembrie.