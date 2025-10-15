Fostul premier din Kenya a murit. Raila Odinga, un simbol al democratizării

Raila Odinga, fostul prim-ministru al Kenyei și una dintre cele mai influente figuri politice ale Africii de Est, a murit miercuri la vârsta de 80 de ani, potrivit familiei sale.

Odinga s-a stins din viață într-un spital din India, unde primea tratament medical. Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci pentru politica kenyană, în care a fost un actor central timp de peste patru decenii.

Potrivit surselor citate de BBC, Raila Odinga a murit în timp ce se afla sub supraveghere medicală într-un spital din India. Informațiile au fost confirmate și de autoritățile locale, care au declarat că fostul premier „s-a prăbușit brusc” în timp ce se plimba împreună cu familia și medicul personal.

Un reprezentant al poliției indiene a relatat pentru AFP că „a fost transportat de urgență la spitalul cel mai apropiat, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața”.

În ultimele săptămâni, în presa kenyană apăruseră speculații legate de starea sa de sănătate, însă apropiații au negat că situația ar fi fost gravă.

Moartea sa a fost întâmpinată cu mesaje de condoleanțe din partea liderilor africani, printre care și premierul etiopian Abiy Ahmed, care a declarat:

„Raila Odinga a fost o voce a democrației și un simbol al luptei pentru dreptate în Africa de Est.”

Figura lui Raila Odinga a fost sinonimă cu mișcările pentru reformă democratică din Kenya. A candidat de cinci ori la președinție, însă de fiecare dată a pierdut în fața adversarilor, contestând însă rezultatele alegerilor.

După scrutinul din 2017, Curtea Supremă i-a dat dreptate și a anulat victoria lui Uhuru Kenyatta, o decizie istorică în Africa. Totuși, Odinga a refuzat să participe la reluarea votului, acuzând nereguli.

Criza electorală din 2007, când a susținut că a fost privat de victorie de către președintele Mwai Kibaki, a dus la violențe fără precedent în Kenya: peste 1.200 de oameni au fost uciși, iar aproximativ 600.000 au fost strămutați.

Intervenția fostului secretar general al ONU, Kofi Annan, a dus la un acord de coaliție, în urma căruia Odinga a devenit prim-ministru.

„Raila a fost un lider de o reziliență remarcabilă. A știut când să lupte și când să caute reconcilierea”, a declarat un fost coleg de partid, citat de The East African.

Moartea lui Raila Odinga ridică întrebări serioase privind direcția viitoare a opoziției kenyane și a echilibrului politic intern. În ultimii ani, el reușise să colaboreze cu actualul președinte William Ruto, după alegerile tensionate din 2022.

A susținut formarea unui guvern de coaliție largă, argumentând că „unitatea națională este mai importantă decât orice diferență politică”.

Ruto a sprijinit candidatura lui Odinga pentru funcția de președinte al Comisiei Uniunii Africane, însă acesta a pierdut în fața ministrului de externe din Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf

. Chiar și așa, influența sa în regiune a rămas semnificativă, fiind considerat un simbol al democrației și al rezistenței împotriva autoritarismului.

Suporterii săi îl numeau „Baba” (Tatăl) și „Tinga” (Tractorul), iar aceste porecle au devenit embleme ale devotamentului popular. „Raila nu a fost doar un politician, ci o instituție vie”, a declarat un analist politic din Nairobi.

Odinga lasă în urmă o moștenire complexă — de lider controversat, dar profund respectat. A fost deținut politic timp de aproape un deceniu sub regimul lui Daniel arap Moi, fiind cel mai longeviv prizonier politic al Kenyei.

Pentru mulți kenyeni, rămâne simbolul bătăliei pentru libertate și dreptate.