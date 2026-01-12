Fostul CEO al producătorului rus de potasiu Uralkali a dispărut în Cipru

Vladislav Baumgertner, fostul șef al producătorului rus de potasiu Uralkali, a fost dat dispărut, în Cipru, duminică, 11 ianuarie. El nu a mai fost de găsit de la data de 7 ianuarie, iar ultima dată a fost văzut la locuința din orașul Limassol, conform theins.ru.

„Bărbatul în vârstă de 56 de ani este descris ca având aproximativ 1,90 m înălțime, constituție slabă și părul gri. În momentul în care a plecat de acasă, purta pantaloni scurți negri și un tricou negru cu mâneci scurte”, au anunțat polițiștii ciprioți într-un comunicat.

Ultimul semnal de la telefonul mobil al lui Baumgertner a fost înregistrat în zona Pissouri, lângă Limassol, de-a lungul unei coaste stâncoase greu accesibile. Dispariția a fost semnalată de unul dintre angajații lui Baumgertner, care a devenit îngrijorat după ce acesta a încetat să mai răspundă la apeluri.

Sâmbătă, 10 ianuarie, a fost lansată o operațiune de căutare la care au participat poliția, apărarea civilă și personalul din zonele de suveranitate britanică, precum și un elicopter și drone. Eforturile de căutare au fost suspendate duminică din cauza furtunilor severe și au fost reluate luni dimineața devreme. Baumgertner locuiește singur în Cipru.

Baumgertner a lucrat la Uralkali între 2003 și 2013, ocupând mai întâi funcția de director comercial și apoi pe cea de director executiv. În 2013, Uralkali, care își exporta produsele prin Belarusian Potash Company – o societate mixtă cu Belaruskali, deținută de stat – a anunțat că va începe să vândă îngrășăminte în mod independent. Ca răspuns, autoritățile belaruse l-au invitat pe Baumgertner la Minsk, unde a fost arestat și acuzat de participarea la o grupare criminală care ar fi manipulat prețurile reale.

Baumgertner a fost reținut în Belarus înainte de a fi extrădat în Rusia, acolo unde i-a fost deschis un dosar penal pentru abuz de autoritate. După întoarcerea în Rusia, fostul șef al Uralkali a petrecut o lună într-un centru de detenție preventivă din Moscova. Apoi a fost plasat în arest la domiciliu și ulterior eliberat cu restricții de călătorie. Cazul împotriva lui Baumgertner a fost închis în februarie 2015, conform sursei citate.