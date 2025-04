Monden Florin Prunea, la preot. Patru ore a durat spovedania







Florin Prunea a dezvăluit că a mers o singură dată la preot ca să se spovedească, dar a durat ceva până și-a spus păcatele. Nu mai puțin de patru ore a stat sub patrafir ca să mărturisească.

Florin Prunea împiedicat de genunchi

Fotbalistul a povestit la un podcast faptul că a mers o singură dată la spovedit. Dar a stat atunci nu mai puțin de patru ore. Nu neapărat pentru că avea foarte multe păcate. Ceea ce avea erau niște dureri incredibile de genunchi.

”M-am spovedit o singură dată în viața mea. Am spus tot. A durat vreo patru ore cu pauze că mă dureau genunchi. Că te pune în genunchi sub patrafir. Și nu mai puteam să stau. Am stat patru ore cu pauze, 20 de minute pauză că mi se blocau genunchi”, a povestit acesta.

Sancțiuni pentru înjurături

Omul de fotbal este cunoscut drept vulcanic. De altfel a și fost sancționat din pricina comportamentului său. Drept urmare cu siguranță, spovedania inclus și aceste aspect. Spre exemplu atunci când a pierdut campionatul cu o echipă retrogradă. ”Cum să pierd un campionat cu o echipă retrogradată acasă. După meci știi ce am avut, nu? Două luni de suspendare, m-a filmat Filoti, era la meci și mi-a pus microfonul când înjuram.

Două luni m-au suspendat și 20.000 de mii am primit amendă după meciul ăsta. Eu atunci m-am gândit: suspendă-i și pe jucători că și ei au înjurat. Dar pe mine m-au prins pe cameră”, a povestit Florin Prunea.

Pe de altă parte, acesta nu a fost ușă de biserică nici acasă. De altfel, o domnișoară alături de care acesta ar fi trăit niște momente pasionale a ieșit public și a dat în vileag întreaga situație. La acel moment, soția fotbalistului a izbucnit în lacrimi, după cum chiar el a declarat. Cel mai probabil și acest episod a făcut parte din spovedania de patru ore.