Prunea acuză familia Rednic de tranzacții preferențiale.

„Mai țineți minte celebrul caz cu Lobonț, când l-au bătut jucătorii, când l-au pocnit prin vestiar, pentru că a luat banii la meciul cu CFR Cluj? Cred că știți, că e de notorietate. Cu Steaua! Ăsta (n.r. – Mircea Rednic) a luat de la Steaua de trei ori! A luat și de la morți și de la vii.

Mai departe! Primesc un telefon într-o zi de la o domnișoară. ’Bună ziua, sunt Luana și am ofertă oentru Montini’, mi-a spus. Ok, faceți o hârtie oficială. Mi-a răspuns, păi, nu, că e un pachet. Un pachet care cuprinde suma de 300.000 de euro banii pentru club și 500.000 de euro pentru jucător. Am crezut că nu aud bine!

Și atunci mi-am dat seama că vreo 200.000 – 300.000 de euro plecau către ei”, a tunat Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

De partea cealaltă, Mircea Rednic a anunțat că-l va da în judecată pe Prunea:

„Am fost atacat, nepermis și o să-l dau în judecată. Zicea că are probe. Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu știam că este și prost! Este chiar prost și-l expun cei de acolo. Biroul său este la 10 metri de contabilitate. Să se ducă si să vadă. El vorbește de sute de mii comisioane. La Matic s-au dat comisoane în patru tranșe.

Tot la contabilitate să vadă cum am renunțat la salariu. Credeți că am împrumutat clubul că-mi era drag Negoiță? NU, pentru că nu aveam bani. Și, decât să ne împrumtăm ca alții pe la Gigi Becali sau pe la banci, am zis să ajut clubul”, a spus Rednic la Digi Sport Matinal.

