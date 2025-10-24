FK Csikszereda - Petrolul, 1-1. Un egal care lasă pe cele două echipe în subsolul clasamentului

FK Csikszereda și Petrolul Ploiești au remizat, vineri, scor 1-1, într-o confruntare ce a contat pentru etapa a 14-a a campionatului intern. Totul s-a decis în prima repriză, atunci când oaspeții au deschis scorul datorită lui Adrian Chică-Roșă, cel care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 13, pentru ca gazdele să egaleze prin Marton Eppel (41).

Rezultatul nu mulțumește niciuna dintre cele două formații. Ciucanii sunt pe locul al 14-lea al clasamentului cu un total de 13 puncte. Ploieștenii se clasează pe 13 tot cu 13 puncte.

Au marcat: Marton Eppel (41), respectiv Adrian Chică-Roşă (13 - penalty). Szabolcs Szalay (FK Csikszereda) a ratat un penalty în min. 90 (bară). Cartonaş roşu: Yohan Roche (Petrolul) 90. Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF.

Eugen Neagoe, antrenorul oaspeților, este de părere că echipa sa ar fi putut obține toate punctele în partida de vineri. Dar, ocaziile nefructificate au dus la rezultatul de egalitate. Cred că în această seară am făcut cadou un punct, după prima repriză trebuia să conducem cu 3-0 în urma ocaziilor. Putea pierde în minutul 89 din acel penalty. Nu l-am pedepsit pe Bălbărău, era clar că are moralul la pământ după acea fază. I-am rugat pe băieți la pauză să facă tot ceea ce pot ca să câștigăm și pentru el. Nu am reușit, dar este bine că plecăm cu un punct.

Chică Roșă are o problemă la spate, vedem mâine ce are. Cred că am făcut o repriză foarte bună. Băieții erau dezamăgiți la pauză, pentru că au jucat așa de bine și au fost egalați”, a declarat Neagoe pentru Digi Sport.