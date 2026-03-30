Fiul lui Arnold Schwarzenegger, aur la prima sa competiție de culturism

Fiul lui Arnold Schwarzenegger, aur la prima sa competiție de culturism
Joseph Baena a atins un record important în cariera sa, obținând prima victorie semnificativă într-o competiție de culturism. La 28 de ani, fiul nelegitim al legendarului Arnold Schwarzenegger, s-a impus pe primul loc în mai multe categorii la NPC Natural Colorado State, informează People.com.

Joseph Baena începe cariera în forță și urcă pe primul loc în competiție

Mai exact, Joseph Baena, în vârstă de 28 de ani, a împărtășit recent pe Instagram vestea câștigării mai multor premii la competiția NPC Natural Colorado State. Tânărul sportiv a obținut locul întâi în mai multe categorii, printre care Open Body Heavy Weight Men's, Classic Physique True Novice Men's și Physique Novice Men's.

„Misiune îndeplinită!”, a comentat Baena alături de fotografii în care apare pe scenă, marcând astfel debutul său oficial în lumea culturismului. Performanța sa a venit la doar câteva zile după ce s-a antrenat împreună cu tatăl său la faimosul Gold's Gym din Venice, o locație emblematică pentru pasionații de culturism.

Joseph, fiul lui Mildred Patricia Baena, și-a sărbătorit prima victorie după ce a petrecut mult timp în sala de sport din Venice Beach, California, beneficiind și de sfaturile tatălui său.

Motorina se ieftinește pentru prima dată după criza din Orientul Mijlociu, dar benzina continuă să se scumpească
Discuții în PNL despre ce se va întâmpla după 20 aprilie. „PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar”

 

Fiul, pe urmele lui „Terminator”

Actorul din „Terminator”, acum în vârstă de 78 de ani, și-a început călătoria în lumea fitness-ului imediat ce s-a stabilit în Statele Unite în anii 1960, frecventând aceeași sală de sport care i-a modelat ulterior cariera.

De-a lungul anilor, Arnold Schwarzenegger a devenit recunoscut la nivel internațional ca unul dintre cei mai importanți culturiști ai tuturor timpurilor, obținând de șapte ori titlul de Mr. Olympia și de cinci ori pe cel de Mr. Universe, înainte de a se retrage din competiții în 1980.

Fiul său, Baena, pare să îi urmeze exemplul, dar Schwarzenegger a recunoscut recent că nici el nu a avut întotdeauna o formă fizică de invidiat. Într-o postare pe Instagram, a dezvăluit: „Uneori, oamenii uită că eram dolofan în liceu. Am fost exclus din echipele de baschet și fotbal pentru că nu reușeam să țin pasul cu ceilalți”.

Tânărul a explicat că șansa i-a surâs datorită înotului: „Din fericire, la înot nu erau selecții, iar acesta a schimbat complet viața mea. A fost momentul în care am descoperit cu adevărat fitness-ul și antrenamentul”.

 

Joseph Baena a fost hărțuit de colegii de clasă

Joseph Baena a povestit că a trecut prin experiențe de hărțuire încă din copilărie, din cauza greutății sale, inclusiv de către colegii pe care îi considera prieteni.

„Am fost agresat de la școala primară până la gimnaziu, iar la începutul liceului m-am simțit ca un outsider”, a declarat el, precizând că avea o greutate considerabilă de la sfârșitul școlii primare până la începutul liceului.

„Cei pe care îi consideram prietenii mei apropiați au fost, paradoxal, cei care m-au hărțuit cel mai mult, râzând de mine pentru că eram supraponderal și pentru alte aspecte legate de fizicul meu”, a adăugat Baena. „A fost o luptă reală să mă descopăr, să înțeleg cine sunt și să găsesc motivația de a-mi transforma greutatea și aspectul fizic”.

