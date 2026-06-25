Finalul orfelinatelor din România, tot mai aproape. Hope and Homes for Children construiește ultimele case necesare pentru a îndeplinirea misiunii #NiciodatăOrfelinate
- Munteanu Virgil
- 25 iunie 2026, 18:56
România se află în fața unui punct de cotitură istoric în ceea ce privește protecția copilului. După aproape trei decenii de reforme structurale și eforturi susținute, țara noastră se pregătește să închidă definitiv ultimele centre de plasament de tip vechi, un capitol dureros din trecutul social al țării.
În prezent, la nivel național mai activează doar 7 astfel de instituții mamut, în care locuiesc 165 de copii. În acest context decisiv, Fundația Hope and Homes for Children (HHC) a preluat misiunea de a contribui direct la desființarea a trei dintre aceste centre, situate în județele Buzău și Gorj. Soluția modernă pentru acești copii o reprezintă construirea ultimelor patru case familiale, spații primitoare și sigure, care le vor oferi celor 48 de beneficiari un mediu cald, pe care îl vor putea numi, în sfârșit, „acasă”.
O promisiune fermă: #NiciodatăOrfelinate
Această etapă finală vine în completarea campaniei de conștientizare #NiciodatăOrfelinate. Inițiativa reprezintă atât un apel la memoria colectivă — reamintind traumele și efectele dramatice pe care instituționalizarea le-a avut asupra generațiilor trecute de copii vulnerabili —, cât și un angajament ferm din partea societății civile și a partenerilor de a nu mai repeta niciodată greșelile trecutului.
Tranziția completă către casele familiale este susținută printr-o finanțare majoră de 1,5 milioane de euro oferită de Kaufland România, o contribuție esențială pentru asigurarea infrastructurii necesare în această ultimă etapă a reformei.
„Suntem bucuroși să facem echipă și în etapa finală, îndelung așteptată, a unui capitol dureros de care România se desparte cu o promisiune fermă: niciodată orfelinate. Acest moment istoric devine, în sfârșit, posibil datorită partenerilor care au înțeles că grija față de copii, în special față de cei vulnerabili, este o prioritate națională”, a declarat Ștefan Dărăbuș, Director Hope and Homes for Children România.
Peste un deceniu de solidaritate și transformare socială
Această ultimă etapă încununează un parteneriat de peste 12 ani între fundație și Kaufland România. De-a lungul acestei colaborări de lungă durată, compania a investit peste 1,5 milioane de euro în diverse inițiative sociale — de la construcția de case familiale în Neamț, Iași sau Sibiu, până la dezvoltarea centrelor de tranzit și sprijinirea directă a sutelor de familii pentru prevenirea abandonului școlar și familial.
Prin adăugarea noii sume de 1,5 milioane de euro pentru proiectele din Buzău și Gorj, investiția totală dedicată viitorului copiilor vulnerabili reflectă un angajament profund față de comunitate.
Trei decenii de luptă împotriva instituționalizării
Bilanțul transformărilor din ultimii 28 de ani arată amploarea fenomenului de dezinstituționalizare din România. Din 1998 și până în prezent, Hope and Homes for Children a contribuit direct la închiderea a 81 de centre de plasament de tip vechi.
Prin eforturile cumulate ale fundației și ale susținătorilor săi, au fost dezvoltate 133 de case familiale la nivel național, permițând salvarea a 7.774 de copii din orfelinate și reintegrarea a altor 2.105 în familiile lor naturale sau extinse. În paralel, programele de prevenire a separării copilului de familie au ajutat peste 45.000 de copii să rămână în siguranță alături de părinți, demonstrând că adevărata reformă pornește de la consolidarea nucleului familial.