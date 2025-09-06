Sport Finala US Open 2025: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Djokovic, învins în trei seturi de spaniol







Jannik Sinner și Carlos Alcaraz își vor disputa titlul la US Open 2025, într-o confruntare care marchează al 15-lea duel direct dintre cei doi jucători de top ai tenisului masculin. Finala programată duminică aduce față în față liderul clasamentului ATP, Sinner, și ocupantul locului secund, spaniolul.

Aceasta va fi a treia finală de Grand Slam în care se întâlnesc, după meciurile decisive de la Roland Garros și Wimbledon din acest sezon. Pe lângă trofeul de la Flushing Meadows, în joc se află și poziția de lider mondial, care va fi revendicată de câștigătorul partidei.

Rivalitatea dintre cei doi a cunoscut la US Open în urmă cu trei ani, când Carlos Alcaraz a reușit să revină spectaculos în sferturile de finală împotriva lui Jannik Sinner. Spaniolul a salvat minge de final și s-a impus după un meci dramatic de cinci seturi, disputat până târziu în noapte, stabilind un nou record pentru cea mai târzie finală a unui meci din istoria turneului de la Flushing Meadows.

Carlos Alcaraz l-a învins în trei seturi pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie numărul 7, cu scorul 6-4, 7-6, 6-2, și obține calificarea în finala US Open. Spaniolul, în vârstă de 22 de ani, ajunge astfel la a șaptea sa finală de Grand Slam, unde va încerca să cucerească al șaselea trofeu major din carieră și al doilea la New York, după succesul răsunătoar din 2022.

În pofida experienței și a unei prezențe constante la cel mai înalt nivel, Djokovici nu a reușit să depășească faza semifinalelor în niciunul dintre cele patru turnee de Grand Slam ale sezonului actual. La 38 de ani, legenda tenisului sârb rămâne cu 24 de titluri majore în palmares.

Jannik Sinner s-a calificat în finala turneului de Grand Slam după o victorie convingătoare împotriva canadianului Félix Auger-Aliassime, într-un meci disputat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Deși a întâmpinat dificultăți fizice în setul secund, Sinner a reușit să-și impună jocul și să câștige cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Aceasta va fi a cincea finală consecutivă de Grand Slam pentru Sinner, care are în palmares trei trofee și o singură înfrângere, chiar în fața adversarului său de duminică, Carlos Alcaraz.

De remarcat este faptul că, în era Open, este pentru prima dată când doi jucători ajung să se întâlnească în trei finale de Grand Slam în același sezon. Deși Rafael Nadal și Novak Djokovic au disputat patru finale consecutive între 2011 și 2012, acest tip de rivalitate intensă la nivelul ultimelor meciuri majore rămâne o performanță rară, potrivit tennis.com.