Fiica adevăraților Ion și Ana, din romanul lui Liviu Rebreanu, a murit la vârsta de 92 de ani. Personajele Ion și Ana din romanul „Ion” au avut o viață reală, iar povestea se fundamentează pe întâmplări reale.

Fiica lor, cea mai mică dintre copii, a decedat la vârsta de 92 de ani. Ion și Ana, părinții adevărați, au avut în total șase copii: trei băieți și trei fete. Cea mai mică dintre fete era Xenia.

Xenia a fost cea care și-a îngrijit mama, Ana, până la decesul acesteia, la vârsta de 85 de ani. Celebrul Ion a murit la puțin peste 40 de ani, în 1935. Nu a fost vorba despre o crimă, așa cum sugerează romanul, ci a fost răpus de o hepatită severă.

Fiica adevăraților Ion și Ana, Xenia, a declarat acum 10 ani: „Nu am cartea lui Rebreanu acasă, dar am văzut filmul. Așa o juca de bine pe mama actrița, de am crezut că e ea. S-au mai făcut și minciuni în el. Și mama, și tata au murit de moarte dată de Dumnezeu. Mama a murit la 84 de ani, nu spânzurată. Și cu tata la fel. Altul o fost ăla omorât aici, mai sus de casă, nu tata”.

A plecat ultimul copil al lui Ion și Ana

Ioan Lazăr, jurnalist și totodată nepot al Xeniei a scris despre fiica adevăraților Ion și Ana:

„A plecat în lumea nemuririi, ultimul copil al lui ION și ANA, personajele din celebrul roman ,,ION” al scriitorului Liviu Rebreanu, fiica Xenia Pop, născută la data de 2 februarie 1933, un suflet nobil și blând, o minunată mamă, bunică, străbunică, mătușă (mătușă Sănii), care povestea, cu mândrie, despre părinții Ion și Rodovica, numele lor real, cum au petrecut viața alături de cei cinci frați și surori: Nicolae, George, Maria, Saveta și Macedon ! Familia Ion și Ana, a dispărut încet, încet, demni, blânzi și buni, respectuoși și respectați”.

Mai multe detalii despre personajele din celebrul roman „Ion”, puteți citi pe site-ul retetesivedete.ro.