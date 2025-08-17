Social Fierberea și filtrarea apei, cheia pentru reducerea microplasticelor din organism. Soluție genială găsită de chinezi







Fierberea apei ne-ar putea salva organismul. O echipă de cercetători din China a descoperit o soluție surprinzător de simplă pentru a reduce expunerea la microplastice: fierberea apei de la robinet. Sănătatea înainte de toate, nu așa se spune?

Microplastice sau nanoplastice, ați auzit de ele? Fragmente minuscule de plastic sunt detectate tot mai des în organismul uman, stârnind îngrijorare în rândul oamenilor de știință și al medicilor. Aceste particule, care ajung în corp în special prin alimente și apă, au fost asociate cu dezechilibre ale florei intestinale, creșterea rezistenței la antibiotice și chiar cu riscuri cardiovasculare.

Într-un studiu publicat recent de oamenii de știință de la Universitatea Medicală Guangzhou și Universitatea Jinan, cercetătorii au testat cât de eficientă este fierberea și filtrarea apei pentru a elimina fragmentele din plastic.

Ei au adăugat microplastice și nanoplastice (NMP) în apă de la robinet, atât moale, cât și dură, au fiert-o și apoi au filtrat lichidul. Rezultatele au fost surprinzătoare: în unele cazuri, până la 90% din fragmentele de plastic au fost eliminate.

Metoda funcționează cel mai bine cu apa dură, care conține în mod natural mai mult carbonat de calciu. Pe măsură ce apa se încălzește, acest mineral precipită și formează depuneri de calcar. Cercetătorii au descoperit că particulele de plastic se lipesc de această crustă, fiind astfel „capturate”. Depunerile – familiare oricui a văzut interiorul unui fierbător – pot fi apoi îndepărtate cu un filtru simplu, precum o sită de ceai.

„Rezultatele noastre au arătat că eficiența precipitării nanoplasticelor a crescut odată cu duritatea apei la fierbere”, explică autorii. De exemplu, apa cu o concentrație mai mare de carbonat de calciu a eliminat până la 90% dintre particule, în timp ce chiar și apa moale a reușit să reducă aproximativ un sfert dintre ele.

„Această strategie simplă de fierbere a apei poate ‘decontamina’ NMP-urile din apa potabilă și are potențialul de a reduce în mod sigur ingerarea de microplastice de către oameni”, subliniază cercetătorul principal, Zimin Yu, citat de Science Alert.

Deși practica fierberii apei este mai răspândită în anumite regiuni – precum China – decât în restul lumii, echipa speră că odată cu creșterea conștientizării privind poluarea cu plastic, tot mai mulți oameni vor adopta această măsură simplă.

Chiar dacă efectele exacte ale microplasticelor asupra sănătății nu sunt încă pe deplin înțelese, un lucru este cert: fierberea apei nu mai este doar despre eliminarea bacteriilor. Ar putea deveni una dintre cele mai simple metode de protecție împotriva unui poluant invizibil, care a invadat deja viața noastră de zi cu zi.