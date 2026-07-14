Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” revine pe 1 și 2 august 2026 în Vama Buzăului, județul Brașov, cu o nouă ediție dedicată muzicii folk, naturii și activităților în aer liber. Ajuns la ediția a VII-a, evenimentul își păstrează atmosfera care l-a consacrat: concerte sub cerul liber, public așezat pe baloți de paie și foc de tabără la finalul fiecărei seri.

Pe lângă recitalurile susținute de artiști consacrați, ediția din acest an include un program extins de activități pentru copii, familii și adulți, dar și o inițiativă dedicată sprijinirii Rezervației de Zimbri din Vama Buzăului.

Accesul în festival va fi permis în fiecare zi începând cu ora 12:00, iar scena dedicată tinerilor artiști (Open Stage) își va începe programul la 16:00. Primul concert al fiecărei seri este programat la 17:30.

Prezentatorul festivalului va fi Cristi Dumitrașcu, realizator Rock FM.

Pe scenă vor urca:

-Dianna Project -Ocru -Alina Manole -Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron -Ducu Bertzi și Constantin Neculae -Dan Bittman & Jul Baldovin

Programul include recitalurile susținute de:

-Andreea Hristea & Family -Ștefan Orfescu -T.V.A. – Teo Boar, Vlady Cnejevici, Adi Vascu & Andone Dorin -Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș -Fără Zahăr -Mircea Baniciu & Band -Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro -Open Stage pentru tinerii muzicieni

În fiecare zi, începând cu ora 16:00, festivalul va găzdui momentele Open Stage, dedicate artiștilor aflați la început de drum și grupurilor muzicale de copii și tineri.

Printre participanți se numără Singing Friends Group, din cadrul Asociației Atelier Săcelean, formație cu o tradiție de peste 20 de ani. Grupul interpretează folclor, folk, muzică ușoară și clasică și a participat la numeroase festivaluri, concursuri și spectacole caritabile dedicate persoanelor cu autism, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor.

Pe scenă vor urca și membrii grupului folk D.O.R. din Suceava, alcătuit din elevi care au participat în ultimii ani la numeroase evenimente culturale, comunitare și educaționale.

Publicul va putea asculta și trupa Iron Veil din Brașov, formată în cadrul Academiei de Muzică Soundbox sub îndrumarea profesoarei Andreea Lungu. Trupa este alcătuită din Nadia și Silvia (chitară), Ana (bass), Robert (tobe) și Tudor (pian).

Din program face parte și recitalul susținut de Maria Rainea, elevă la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești, secția Arta Actorului. Tânăra interpretează piese pop, rock, folk și musical, cântă la chitară acustică, electroacustică și electrică și are experiență atât în teatru, cât și în film, fiind premiată la mai multe festivaluri de folk.

Organizatorii au pregătit un program special destinat familiilor.

Copiii vor putea participa la ateliere de olărit coordonate de Nini Porojan, unde vor avea ocazia să lucreze cu lutul și să descopere una dintre cele mai vechi îndeletniciri tradiționale.

Programul mai include tir cu arcul, activitate coordonată de Nicoleta Ilie, disponibilă atât pentru copii, cât și pentru adulți.

De asemenea, Teatrul Strada din Brașov va organiza spectacole de teatru de păpuși, sesiuni de facepainting, pictură pe lemn și alte activități creative dedicate celor mici.

Prin aceste activități, festivalul își propune să devină un eveniment adresat întregii familii, nu doar publicului pasionat de muzica folk.

Pentru publicul adult, ediția din acest an include și vinurile oferite de Crama 3 Conace, într-un concept care îmbină muzica, gastronomia, natura și socializarea.

O componentă importantă a festivalului este și sprijinirea Rezervației de Zimbri din Vama Buzăului.

Organizatorii au anunțat că 10% din valoarea fiecărui bilet este destinată achiziționării baloților de paie folosiți drept locuri pentru spectatori în timpul concertelor. După încheierea festivalului, acești baloți vor fi donați rezervației și vor fi folosiți ca hrană pentru zimbri.

Și în acest an, fiecare seară se va încheia în jurul focului de tabără, devenit una dintre tradițiile Festivalului „Vama de la Munte”.

Organizatorii spun că acest moment păstrează spiritul care a consacrat evenimentul și creează un cadru în care publicul, artiștii și natura se întâlnesc într-o atmosferă relaxată.

Participarea la festival poate fi completată de vizitarea principalelor atracții turistice din zonă.

Vizitatorii pot ajunge la Rezervația de Zimbri, la Cascada Urlătoarea, pot face drumeții în Munții Ciucaș sau plimbări în natură și pot descoperi pensiunile și gastronomia locală.

Organizatorii estimează că festivalul contribuie și la dezvoltarea economiei locale, prin cazările, produsele și serviciile utilizate de participanți pe durata celor două zile.

Biletele pentru Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” sunt disponibile pe platformele iabilet.ro și ambilet.ro.

Copiii cu vârsta de până la 14 ani, însoțiți de un adult, beneficiază de acces gratuit.

Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte” a fost fondat de Ducu Bertzi și a evoluat, de-a lungul anilor, de la o întâlnire a iubitorilor muzicii folk la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate acestui gen muzical din România.

Evenimentul reunește anual artiști consacrați, tineri muzicieni, public din întreaga țară și comunitatea locală, într-un proiect care promovează muzica, natura, turismul și experiențele petrecute în aer liber.