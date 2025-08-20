Social Femeie, mutilată de un husky. E la Contagioase și are mâinile fracturate







O femeide 49 de ani din Satu Mare a trecut azi printr-o scenă traumatizantă. Care și-a pus adânc amprenta pe corpul său.Multă vreme, sătmăreanca nu va putea uita atacul unui câine, în urma căruia pe corpul său se văd colții animalului. Ba, mai mult femeia a rămas și cu mâinile rupte, după ce s-a dezichilibrat și a căzut.

Azi, sătmăreanca mergea, ca de obicei la serviciu. Femia s-a trezit că e ținta atacului unui Husky care a scăpat din curte. Nici nu a putut să se dezmeticească, să vadă ce i se întâmplă. Aceasta fiindcă animal a mușcat-o atât la brațe, cât și la un picior.În urma atacului a rămas cu ambele membre superioare fracturate.

Husky este o rasă care fascinează de la prima privire. Datorită aspectului său asemănător cu cel al lupului și ochilor albaștri. Husky este cunoscut pentru temperamentul prietenos și sociabil. De obicei, un husky are o afinitate puternică pentru compania umană. Și totuși, astăzi a atacat-o pe sătmăreancă furibund.

Câinele are stăpân, iar polițiștii au deschis deja un dosar penal. Proprietarul animalului va fi anchetat pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin. Și pentru vătămare corporală din culpă.

Poliția din Satu Mare a transmis că s-au deplasat la fața locului, imediat după ce au fost sesizați ce s-a întâmplat. Au constatat faptul că cele sesizate se confirmă. O femeie de 49 de ani, din municipiul Satu Mare, ar fi fost mușcată, în zona brațului și piciorului stâng, de către un câine ce s-ar fi aflat nesupravegheat pe stradă. Moment în care aceasta s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut. Femeii i s-a acordat primul ajutor. Apoi a fost transportată la UPU, unde i-a fost suturată plaga de la antebraț. Acum femeia se află la secția Boli Contagioase pentru alte investigații. Câinele era vaccinat.În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului.