Femeie atacată în scara blocului de un câine agresiv

O femeie în vârstă de 49 de ani, din Deva, județul Hunedoara, a ajuns la spital după ce a fost atacată și mușcată de un câine din rasa malinois, într-un imobil din municipiu.

Animalul ar fi ieșit dintr-un apartament și a mușcat-o de piciorul drept în timp ce femeia se îndrepta spre lift.

Incidentul a avut loc marți, iar polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112. La fața locului, oamenii legii au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs atacul.

„Din primele verificări a reieșit că femeia se deplasa către liftul unui imobil din Deva, moment în care a fost atacată și mușcată de piciorul drept de un câine din rasa malinois, care ar fi ieșit din incinta unui apartament”, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma mușcăturii, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ea a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Județean Deva pentru evaluare și tratament.

Polițiștii au reușit să identifice proprietarul câinelui, un bărbat de 58 de ani. Acesta nu a putut explica, în timpul verificărilor, cum a reușit animalul să iasă din apartament, în condițiile în care, potrivit informațiilor preliminare, ușa locuinței ar fi fost închisă.

În urma incidentului, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Deva au deschis un dosar penal. Ancheta vizează infracțiunea de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Proprietarul câinelui a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul Poliției. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul și pentru a determina dacă au fost respectate obligațiile legale privind deținerea și supravegherea animalului.

Cazul readuce în atenție responsabilitatea proprietarilor de câini și necesitatea luării unor măsuri pentru prevenirea situațiilor în care animalele pot deveni un pericol pentru persoanele din jur.