Sport FCSB - Manchester United. Surpriza tactică pregătită de Gigi Becali







Gigi Becali, patronul FCSB, a pregătit o surpriză din punct de vedere tactic la meciul din Europa League, cu Manchester United, care se va disputa joi, de la ora 22.00.

„Știu echipa pentru United. Va fi o formulă cum nu am jucat noi niciodată”, a spus Gigi Becali referitor la meciul cu Manchester United.

5 jucători la mijloc

Staff-ul roș-albaștrilor va încerca să aplice cerința patronului, fără însă să altereze prea mult tactica obișnuită.

Echipa roș-albastră ia în calcul să joace cu o linie de mijloc formată - pe faza de apărare - din 5 jucători. Iar pe faza de atac să se transforme în 4-3-3, ceea ce ar presupune ca cei doi mijlocași laterali să facă un efort considerabil.

"Nu avem jucători de avengură. Avem Băluță, Ștefănescu, nu poți să joci cu ei cu United. În Europa, trebuie să joci cu fotbaliști ca Miculescu, bătăioși.

Eu acum m-am învățat minte. Am ținut minte, dar nu am pus în practică. I-a zis Mourinho lui Giovanni odată. Îl ducea la aeroport și i-a spus «Băi Giovani, fotbalul nu mai este ce a fost. Dacă nu ai forță, nu mai poți juca fotbal». Atunci am vrut să bag la cap, dar am uitat.

Eu acum m-am învățat minte. Am ținut minte, dar nu am pus în practică", a declarat Gigi Becali.

Brigada de arbitri

Arbitrul Harm Osmers va conduce la centru meciul FCSB - Manchester United, care se va disputa, joi, de la ora 22.00, în ultima etapă a Ligii Europa. Harm Osmers va fi ajutat la cele două linii de Dominik Schaal şi Stefan Lupp, în timp ce rezervă va fi Florian Exner. În Camera VAR se vor afla Benjamin Brand şi Patrick Hanslbauer.

Meciul FCSB - Manchester United va fi transmis de Prima Sport.