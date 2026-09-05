FC Botoșani a învins-o pe Sepsi OSK cu 5-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a opta din SuperLiga. Formația pregătită de Marius Croitoru a înscris de patru ori în prima repriză și a încheiat partida cu un succes categoric.

Gazdele au început în forță partida de pe Stadionul Municipal. Sebastian Mailat a deschis scorul în minutul 9, din penalty, iar un minut mai târziu a reușit să înscrie din nou, ducând scorul la 2-0.

Andrei Dumiter a majorat avantajul în minutul 24, iar Zoran Mitrov a înscris pentru 4-0 în minutul 36.

FC Botoșani a avut șansa de a marca și al cincilea gol înainte de pauză, însă Andrei Dumiter a ratat un penalty în minutul 45+2. La pauză, moldovenii conduceau cu 4-0.

În repriza secundă, FC Botoșani a continuat să controleze partida, iar Jovan Markovic a înscris în minutul 77 din lovitură de la 11 metri.

Anterior, în minutul 73, Markovic înscrisese, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, iar arbitrul a acordat penalty pentru FC Botoșani. Atacantul a transformat lovitura de la 11 metri și a stabilit scorul final: FC Botoșani – Sepsi OSK, 5-0.

Victoria reprezintă unul dintre cele mai clare succese ale sezonului pentru formația botoșăneană. La partida de pe Stadionul Municipal au asistat 2.248 de spectatori.

Înaintea etapei a opta, FC Botoșani avea șapte puncte, în timp ce Sepsi OSK avea zece. Victoria cu 5-0 le-a adus gazdelor trei puncte importante și o diferență de goluri mult îmbunătățită.

Au marcat: Mailat (9 – penalty, 10), Dumiter (24), Mitrov (36), Markovic (77 – penalty).

FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaș – Lucas de Vega (Ongenda 70), Charles Petro, Papa – Mitrov (Gama 65), Dumiter (J. Markovic 70), Mailat (Bodișteanu 39). Antrenor: Marius Croitoru.

Sepsi: D. Lazăr – Cascardo, L. Rose, S. Karamoko, Vianna (Vătăjelu 46) – D. Andrei (Cmiljanic 61), N. Păun, Silaghi (Oteliță 46) – Davordzie, Heras (Daguin 86), Batzula (Cîmpean 46). Antrenor: Ovidiu Burcă.

Cartonașe galbene: Miron 10 / S. Karamoko 45+2, Cîmpean 50.

Arbitri: Andrei Moroiță – Valentin Avram, Cosmin Vătămanu. Arbitri VAR: Florin Andrei – Marius Omuț.