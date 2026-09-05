FC Botoșani, victorie categorică în SuperLiga. Sepsi a pierdut cu 5-0, după o primă repriză de coșmar
- Maria Dima
- 5 septembrie 2026, 18:24
FC Botoșani a învins-o pe Sepsi OSK cu 5-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a opta din SuperLiga. Formația pregătită de Marius Croitoru a înscris de patru ori în prima repriză și a încheiat partida cu un succes categoric.
FC Botoșani a înscris de patru ori în prima repriză
Gazdele au început în forță partida de pe Stadionul Municipal. Sebastian Mailat a deschis scorul în minutul 9, din penalty, iar un minut mai târziu a reușit să înscrie din nou, ducând scorul la 2-0.
Andrei Dumiter a majorat avantajul în minutul 24, iar Zoran Mitrov a înscris pentru 4-0 în minutul 36.
FC Botoșani a avut șansa de a marca și al cincilea gol înainte de pauză, însă Andrei Dumiter a ratat un penalty în minutul 45+2. La pauză, moldovenii conduceau cu 4-0.
Markovic a stabilit scorul final
În repriza secundă, FC Botoșani a continuat să controleze partida, iar Jovan Markovic a înscris în minutul 77 din lovitură de la 11 metri.
Anterior, în minutul 73, Markovic înscrisese, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, iar arbitrul a acordat penalty pentru FC Botoșani. Atacantul a transformat lovitura de la 11 metri și a stabilit scorul final: FC Botoșani – Sepsi OSK, 5-0.
Victoria reprezintă unul dintre cele mai clare succese ale sezonului pentru formația botoșăneană. La partida de pe Stadionul Municipal au asistat 2.248 de spectatori.
FC Botoșani urcă în clasament
Înaintea etapei a opta, FC Botoșani avea șapte puncte, în timp ce Sepsi OSK avea zece. Victoria cu 5-0 le-a adus gazdelor trei puncte importante și o diferență de goluri mult îmbunătățită.
FC Botoșani – Sepsi OSK 5-0
Au marcat: Mailat (9 – penalty, 10), Dumiter (24), Mitrov (36), Markovic (77 – penalty).
FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaș – Lucas de Vega (Ongenda 70), Charles Petro, Papa – Mitrov (Gama 65), Dumiter (J. Markovic 70), Mailat (Bodișteanu 39). Antrenor: Marius Croitoru.
Sepsi: D. Lazăr – Cascardo, L. Rose, S. Karamoko, Vianna (Vătăjelu 46) – D. Andrei (Cmiljanic 61), N. Păun, Silaghi (Oteliță 46) – Davordzie, Heras (Daguin 86), Batzula (Cîmpean 46). Antrenor: Ovidiu Burcă.
Cartonașe galbene: Miron 10 / S. Karamoko 45+2, Cîmpean 50.
Arbitri: Andrei Moroiță – Valentin Avram, Cosmin Vătămanu. Arbitri VAR: Florin Andrei – Marius Omuț.