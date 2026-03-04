FC Argeș a învins Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei României

FC Argeș a învins pe Gloria Bistrița cu 3-2 după prelungiri și s-a calificat în semifinalele Cupei României. În penultimul act al competiției, alb-violeții vor întâlni pe Universitatea Cluj.

Miercuri seară, FC Argeș a trecut de Gloria Bistrița în sferturile Cupei României Betano, scor 3-2 după prelungiri. Echipa antrenată de Bogdan Andone a deschis scorul prin Brobbey în minutul 17, iar Gloria Bistrița a răspuns cu golurile lui Mogoș (’74) și Lehaire (’77).

Important pentru calificare a fost golul lui Brobbey din minutul 90+5, care a dus partida în prelungiri. În minutul 111, Moldoveanu a readus pe FC Argeș în avantaj. În final, Gloria a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Cavar în minutul 120+2.

FC Argeș: Căbuz - Borța, Garutti, Sadriu, Oancea - Y. Pîrvu, Rață, Blagaic, Rădescu - Brobbey, R. Moldoveanu

Rezerve: Crăciun, Briceag, Bettaieb, Idowu, Matos, Sierra, Seto, Tofan, M. Tudose

Antrenor: Bogdan Andone

Gloria Bistrița: Greab - S. Pîrvulescu, Burdet, Vișinar, Sofroni - Cavar, Chindriș - Tavares, Lehaire, Mensah - King

Rezerve: Oluwarde, Câmpan, Chiorean, Maapia, Manolache, Osikmashvili, Iurașciuc, R. Avram, R. Mogoș

Antrenor: Nicolae Grigore

Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești) / A1: Andrei Constantinescu (București) / A2: Claudiu Șchiopeț (Brașov) / Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Arbitru AVAR: Stelian Slabu (Brașov) / R1: Iuliana Elena Demetrescu

În ziua precedentă, Universitatea Cluj a trecut de Hermannstadt cu scorul de 2-1, obținând astfel biletul pentru semifinale. Înfruntarea dintre “șepcile roșii” și FC Argeș va fi una dintre cele două întâlniri decisive pentru accederea în finala Cupei României.

Ultimele două meciuri din sferturi vor stabili celelalte semifinaliste. Universitatea Craiova va întâlni CFR Cluj, meci care se va disputa miercuri seară, de la ora 20:30. Ultima confruntare este între Dinamo și Metalul Buzău, programată joi la aceeași oră.