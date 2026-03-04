Sport

FC Argeș a învins Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei României

Comentează știrea
FC Argeș a învins Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei RomânieiFC Argeș. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

FC Argeș a învins pe Gloria Bistrița cu 3-2 după prelungiri și s-a calificat în semifinalele Cupei României. În penultimul act al competiției, alb-violeții vor întâlni pe Universitatea Cluj.

FC Argeș, victorie dramatică în fața Gloriei Bistrița, în sferturile de finală ale Cupei României

Miercuri seară, FC Argeș a trecut de Gloria Bistrița în sferturile Cupei României Betano, scor 3-2 după prelungiri. Echipa antrenată de Bogdan Andone a deschis scorul prin Brobbey în minutul 17, iar Gloria Bistrița a răspuns cu golurile lui Mogoș (’74) și Lehaire (’77).

Important pentru calificare a fost golul lui Brobbey din minutul 90+5, care a dus partida în prelungiri. În minutul 111, Moldoveanu a readus pe FC Argeș în avantaj. În final, Gloria a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Cavar în minutul 120+2.

FC Argeș.

FC Argeș. Sursa foto Captură video

Echipele de start în FC Argeș - Gloria Bistrița

FC Argeș: Căbuz - Borța, Garutti, Sadriu, Oancea - Y. Pîrvu, Rață, Blagaic, Rădescu - Brobbey, R. Moldoveanu

Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi
Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi

Rezerve: Crăciun, Briceag, Bettaieb, Idowu, Matos, Sierra, Seto, Tofan, M. Tudose

Antrenor: Bogdan Andone

Gloria Bistrița: Greab - S. Pîrvulescu, Burdet, Vișinar, Sofroni - Cavar, Chindriș - Tavares, Lehaire, Mensah - King

Rezerve: Oluwarde, Câmpan, Chiorean, Maapia, Manolache, Osikmashvili, Iurașciuc, R. Avram, R. Mogoș

Antrenor: Nicolae Grigore

Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești) / A1: Andrei Constantinescu (București) / A2: Claudiu Șchiopeț (Brașov) / Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Arbitru AVAR: Stelian Slabu (Brașov) / R1: Iuliana Elena Demetrescu

FC Argeș va întâlni pe Universitatea Cluj în semifinale

În ziua precedentă, Universitatea Cluj a trecut de Hermannstadt cu scorul de 2-1, obținând astfel biletul pentru semifinale. Înfruntarea dintre “șepcile roșii” și FC Argeș va fi una dintre cele două întâlniri decisive pentru accederea în finala Cupei României.

Ultimele două meciuri din sferturi vor stabili celelalte semifinaliste. Universitatea Craiova va întâlni CFR Cluj, meci care se va disputa miercuri seară, de la ora 20:30. Ultima confruntare este între Dinamo și Metalul Buzău, programată joi la aceeași oră.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:26 - Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
22:13 - Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi
22:03 - Românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh la gaze în următorul an
21:55 - FC Argeș a învins Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei României
21:46 - Ilie Bolojan a explicat marile probleme care macină România: Dezechilibrele sunt foarte mari
21:33 - Să ții post în 2026 a devenit un lux. Cât costă, în hipermarket, produsul vegetal care înlocuiește brânza

HAI România!

Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Grumaz, SRS, Turcescu 2
Grumaz, SRS, Turcescu 2

Proiecte speciale