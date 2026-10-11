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Fatah o ia pe urmele Hamas. Abbas amână alegerile cu un an

Fatah o ia pe urmele Hamas. Abbas amână alegerile cu un anMahmoud Abbas / Sursa foto: Platforma X
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Din cuprinsul articolului

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a amânat alegerile legislative până la 11 septembrie 2027, potrivit agenției palestiniene de presă Wafa.

Liderul Fatah amână alegerile cu un an

Un decret emis de liderul palestinian prevede organizarea alegerilor prezidențiale și legislative la aceeași dată, după ce scrutinul parlamentar fusese programat inițial pentru 28 noiembrie 2026.

Potrivit Wafa, decizia a fost justificată prin existența unor „obstacole de securitate, logistice și de pe teren” care împiedică stabilirea condițiilor necesare pentru desfășurarea alegerilor.

Ulterior, agenția a relatat că și Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a aprobat amânarea, argumentând că situația s-a schimbat fundamental de la anunțarea scrutinului.

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Alegerile legislative ar fi oferit palestinienilor ocazia de a-și alege din nou reprezentanții după o perioadă îndelungată fără un asemenea vot. Ultimele alegeri parlamentare din teritoriile palestiniene au avut loc în 2006, când mișcarea Hamas a câștigat scrutinul în fața partidului Fatah, formațiunea din care provine Mahmoud Abbas.

Uniunea Europeană susținea organizarea scrutinului în 2026

Amânarea intervine după ce reprezentanți ai Uniunii Europene și-au exprimat sprijinul pentru organizarea alegerilor în noiembrie 2026.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat în această săptămână că scrutinul ar fi oferit o oportunitate, așteptată de mult timp, pentru reînnoirea legitimității instituțiilor palestiniene.

Kaja Kallas

Kaja Kallas / sursa foto: captură video

„Palestinienii au dreptul să își aleagă reprezentanții în cadrul unor alegeri credibile, incluzive și transparente”, a afirmat Kallas.

În septembrie, Dubravka Šuica, comisarul european pentru Mediterana, salutase decizia de organizare a alegerilor înainte de sfârșitul anului. Ea a subliniat că un proces electoral echitabil și transparent este important pentru consolidarea instituțiilor palestiniene.

Israelul critică decizia lui liderului Fatah, Mahmoud Abbas

Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, l-a acuzat vineri pe Mahmoud Abbas că induce în eroare comunitatea internațională prin anularea repetată a alegerilor promise. Declarația a fost făcută în contextul apariției informațiilor privind posibila amânare a scrutinului.

Prin noul calendar, alegerile prezidențiale și legislative sunt programate pentru septembrie 2027. Organizarea lor va depinde însă de existența condițiilor pe care autoritățile palestiniene le consideră necesare pentru desfășurarea votului.

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