FACE FEST #2- Tribal în The Secret Forest, este evenimentul ce a marcat sfârșitul unei veri de petreceri incendiare adunând peste 7.000 de iubitori de muzică și festivaluri în cea mai cool locație de vara din București – Secret Forest by Face Kusin

Urmând tematică inedită din cadrul primei ediții (Face Fest #1, 15 iunie 2019) – wild, indian, afro-tribal – organizatorii au reușit să surprindă invitații cu show-uri spectactaculoase de acrobație, dansuri tribale, trei scene, 16 DJ invitați, totul într-un decor impresionant de “wild”.

Aflat deja la cea de a doua ediție, Face Fest a avut loc sâmbătă – 28 septembrie 2019 – iar pe parcursul celor 12 ore de petrecere continuă, invitații au dansat pe ritmurile vibrante ale DJ-ilor de renume invitați, precum: Tom Novy, Chris Dave, Aqila, DDY Nunes, Adrian Eftimie, Optick, Raoul Russu, Dani Iorga, Homie, Dave Andres, Victor Biliac, Eneli & Tobi Ibitoye, Bianca Linta, Mark Azekko B2B Alexander Sambu.

Deschiderea evenimentului a fost marcată de un show afro-tribal ce a introdus publicul într-o atmosfera diversă, special pregătită în cele trei zone de festival: “pădurea secretă” cu decoruri tribale și ritmuri muzicale de afro-beats, Kusin by PRO FM, cu ritmuri pop-dance commercial și The Room, cu tematică Dance to Remember.

Întreaga atmosfera de festival a fost completată de zonele special amenajate cu food-truck-uri, cocktail bar, spații de relaxare și de activări speciale ale partenerilor.

Unul dintre cei mai așteptați DJ ai serii a fost germanul Tom Novy care a oferit un show memorabil fanilor aflați în fața scenei The Room.

Show-rile incendiare ale artiștilor invitați au putut fi urmărite și live, pe pagină oficială de facebook a locației @facekusin și pe site-ul PRO FM, partener oficial al evenimentului.

În cele 12 ore de festival, s-a înregistrat un trafic total de peste 7000 de participanți, ce au dansat până la răsărit. Fanii se pot pregăti deja pentru cea de a treia ediție din 2020 (12-13 iunie), când organizatorii promit un weekend întreg de petrecere continuă, super distracție și multe surprize “wild”.

Așadar “save the date” pentru cel mai “wild”/ cool festival din inima Bucurestiului FACE FEST #3 – Tribal în The Secret Forest!Face Kusin este un loc care depășește orice așteptări și în prezent este cel mai exclusivist spațiu dedicat în totalitate evenimentelor private și publice.

