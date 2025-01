Social Exercițiul prin care poți să atragi mulți bani. Trebuie să respecți câțiva pași cu strictețe







Exercițiul prin care poți să atragi mulți bani. Roxana Borz, cunoscută și ca ”Regina Manifestării”, a explicat cum putem să ne îmbogățim rapid. Specialista a spus că banii sunt în energie masculină și că au rolul de a ne proteja. Aceasta a mai declarat că banii sunt valoare și că trebuie să ne vedem cu adevărat valoarea pentru a îi atrage.

Banii sunt energie masculină

”Banii sunt energie masculină. De ce? Pentru că sunt o energie de provide și protect, adică să ne protejeze și să ne ofere un trai mai ușor, iar acesta e și rolul energiei masculine. Relația cu banii seamănă cu relația cu tatăl. Dacă tata venea și pleca, așa vor veni și vor pleca și banii. Banii și bărbații sunt aceeași energie. Ce mai sunt banii? Sunt valoare! Dacă eu nu văd valoare în realitatea mea, nu am asumpții că am valoare”, a spus Roxana Borz.

Exercițiul prin care poți să atragi mulți bani

„Regina Manifestării” a spus că există un exercițiu prin care putem atrage banii rapid. Ea ne sfătuiește să facem un borcan cu gânduri bune și să fim recunoscători pentru lucrurile frumoase din viața noastră.

Pașii pe care trebuie să-i urmezi

„Eu acum sunt milionară, da, dar nu acesta a fost obiectivul meu. Înainte câștigam cam 2000 de lei. Nu-mi plăcea deloc viața mea, nu mă mai regăseam în acel job, lucram într-o farmacie. Plângeam pe stradă, locuiam într-o garsonieră, în chirie. Eram nefericită pe toate planurile. (…)

Am început să fac ceva. Am început să apreciez lucrurile pe care le aveam. Am făcut Borcanul cu gânduri bune. Acest mic exercițiu schimbă vieți. De ce? Pentru că activează starea de recunoștință, fix așa cum scrie și în Biblie, să mulțumești înainte. Am luat acel borcan, l-am pus lângă pat și îmi scriam zilnic pe un bilețel ceva pentru care sunt recunoascătoare. Ușor, dar sigur, am început să fiu ghidată, pentru că m-am simțit împinsă să fac anumite acțiuni care m-au dus către mai multe oportunități”, a explicat Roxana Borz pentru Cancan.