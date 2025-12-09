Politica

Executivul a dat undă verde pentru Actul adițional 7 de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun

Executivul a dat undă verde pentru Actul adițional 7 de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun
Executivul condus de premierul Ilie Bolojan a extins cu doi ani, marţi, prin hotărâre, durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, fără modificarea duratei totale a concesiunii, care este de 45 de ani, respectiv până la data de 28 noiembrie 2045.

Decizie luată, marți, de Guvernul României

Astfel, prin actul adiţional se renunţă, de către titularul OMV Petrom, la acţiunea desfăşurată sub Regulile de arbitraj din 2021 ale Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor naţionale, respectiv la Judecătoria Sectorului 1 sub nr. 10551/299/2023 şi la Tribunalul Bucureşti sub nr. 6312/2/2023.

„Ca urmare a aprobării actului adiţional prin adoptarea hotărârii de guvern, Acordul petrolier este actualizat de părţi, ţinând cont de toate modificările legislative intervenite pe parcursul derulării acordului de concesiune. Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. şi Romgaz Black Sea Limited”, se afirmă într-un comunicat.

Petrol

Petrol. Sursa foto: Freepik

Când se va încheia forajul

Faza curentă a perioadei de explorare a fost extinsă din considerente care ţin de siguranţă şi eficienţă, inclusiv de optimizarea resurselor tehnice şi umane, precum şi de menţinerea continuităţii activităţilor de foraj, precizează sursa citată.

„Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino şi Pelican Sud, unde sunt zăcăminte comerciale deja confirmate, este planificat a se încheia la finalul anului 2026. Activităţile de foraj pentru structurile Domino şi Pelican Sud trebuie menţinute pentru ajungerea, cu prioritate, la exploatarea resurselor din aceste zăcăminte. Săparea sondei în prospectul de explorare Anaconda are ca scop principal confirmarea de noi descoperiri comerciale.

Durata totală a acordului

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) - în prezent Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom SA" şi Compania "ELF Aquitaine", pe de altă parte, a fost încheiat în cursul anului 2000 şi a intrat în vigoare ca urmare a aprobării acestuia prin HG nr. 1233/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641/08.12.2000.

Durata totală a Acordului de Concesiune este de patruzeci şi cinci (45) de ani (având ca dată finală de valabilitate 28.11.2045). Faza curentă a perioadei de explorare s-a extins pentru o perioadă suplimentară de doi ani, respectiv până la data de 9.11.2027”, au mai precizat oficialii.

