Activiştii de mediu, obligați să plătească peste 1 milion de euro după blocarea aeroportului Hamburg

Activiştii de mediu, obligați să plătească peste 1 milion de euro după blocarea aeroportului Hamburg
O instanţă regională din Hamburg a decis ca 10 membri ai grupului de activişti pentru climă Last Generation să plătească despăgubiri către Lufthansa, după o blocadă pe aeroport care a perturbat traficul aerian.

Conform hotărârii, activiştii trebuie să plătească 400.000 de euro ca despăgubiri, la care se adaugă costuri legale de aproximativ 700.000 de euro, ceea ce duce la o responsabilitate financiară totală de circa 1,1 milion de euro.

Incidentul care a provocat acest verdict a avut loc pe 13 iulie 2023, când protestatarii au tăiat gardul de securitate al aeroportului şi patru dintre ei s-au lipit cu mâinile de asfalt, blocând accesul la piste pentru mai multe ore.

Impactul acțiunii asupra traficului aerian şi pasagerilor

Acţiunea a determinat anularea a 57 de zboruri operate de subsidiare ale Lufthansa, inclusiv Eurowings.

Blocada a afectat mii de pasageri, precum şi operaţiunile normale la sol, generând costuri suplimentare legate de rambursări, combustibil şi profituri pierdute.

În detaliu, judecătorii au calculat că pagubele includ plăţi compensatorii către pasageri la aeroport — aproximativ 115.374,20 euro, plăţi prin serviciul clienţi — 92.164,04 euro, cost suplimentar de kerosen — 4.107 euro, costuri de întârziere — 705,24 euro, şi pierderi de profit estimate la 190.787,20 euro.

Pe lângă despăgubiri, activiştii sunt obligaţi să acopere și costurile judiciare. Decizia instanţei prevede că, dacă nu vor plăti, riscă pedepse de până la doi ani de închisoare, iar recidiva ar putea aduce amenzi de 200.000 de euro.

Un precedent pentru viitoarele acţiuni

Această decizie este una dintre primele impuneri civile majore împotriva membrilor Last Generation, reflectând o tendinţă de intensificare a răspunderii financiare pentru protestele care perturbă traficul aerian.

În trecut, grupul a desfăşurat multiple acţiuni de blocare a aeroporturilor, şoselelor, podurilor sau siturilor culturale, argumentând că militează pentru reducerea emisiilor de CO₂ şi accelerarea politicilor climatice.

Până acum, pedepsele aplicate de instanţe pentru astfel de acţiuni erau de obicei avertismente, amenzi mici sau pedepse cu suspendare.

Verdictul de faţă — cu despăgubiri substanţiale, posibilă închisoare şi costuri legale majore — ar putea crea un efect descurajant pentru viitoare proteste disruptive.

Declaraţii oficiale şi reacţii

Potrivit unei prezentări a situaţiei, judecata a stabilit că activiştii au acţionat „în mod deliberat şi ilegal”, interferând cu operaţiunile Lufthansa.

Deşi hotărârea a fost pronunţată pe 21 noiembrie 2025, detaliile au fost făcute publice recent. Decizia nu este încă definitivă — există posibilitatea unei apelări din partea condamnaților.

Această situaţie marchează o etapă semnificativă în modul în care tribunalele tratează protestele climatice ce perturbă transportul aerian, reflectând — prin cuantumul despăgubirilor şi gravitatea sancţiunilor — o schimbare importantă.

