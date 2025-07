Monden Exclusiv. Povestea celor mai mari DJ din țară. Cât de obositoare e viața de noapte







Povestea celor mai mari DJ din țară. România a devenit în ultimele două decenii un adevărat epicentru al muzicii electronice în Europa de Est, cu DJ renumiți care au cucerit festivaluri internaționale, cluburi de elită și milioane de fani.

De la începuturi timide în anii 2000, până la scenele marilor festivaluri precum Untold sau Neversea, carierele celor mai influenți DJ români sunt construite pe muncă, perseverență și sacrificii.

Unul dintre DJ-ii reprezentativi ai scenei românești, Adrian Șaguna, a povestit, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, că și-a început parcursul în lumea muzcii încă din anul 2000, în radio. Însă adevărata sa călătorie ca DJ a început câțiva ani mai târziu, când și-a dorit să transforme această pasiune într-o meserie de viață.

„În anul 2000 am început să realizez emisiuni de radio, iar în 2006 am început să învăț această meserie, iar visul a continuat până în prezent. Meseria de DJ mi-a schimbat viața și mi-a modelat drumul. Un drum greu, dar care duce și la distracție. Viața se schimbă și în funcție de cum și cât muncești și de cât de determinat ești”, a spus el.

Experiența acumulată în radio l-a ajutat pe Șaguna să înțeleagă publicul și să-și construiască un stil propriu, dar provocările meseriei l-au învățat să fie precaut. Viața de noapte nu vine doar cu distracție și libertate, ci și cu riscuri pe care puțini le intuiesc la început.

„Cele mai mari provocări sunt tentațiile, viciile, dar și oboseala. Cel mai bine e să ai un filtru cu care să te protejezi. Viața de noapte e și frumoasă, dar și tentantă. Trebuie să alegi lucrurile care îți fac bine și care nu dăunează”, a declarat acesta.

Pentru tinerii care visează la succes rapid, Șaguna oferă o perspectivă matură și realistă: „Nu are nimeni rețeta succesului, dar munca contează. Succesul înseamnă ce te face pe tine fericit.”

Andrei Rizo este unul dintre DJ-ii de top ai țării, cu o carieră care a început în 2006. Într-o perioadă în care nu existau platforme de streaming precum Spotify sau YouTube, DJ-ingul era una dintre puținele metode prin care un tânăr artist își putea face muzica cunoscută.

„Am început în 2006 meseria de DJ pentru că era singurul mod prin care poți să îți expui muzica. Atunci nu exista Spotify sau YouTube. Primul contract adevărat a venit în 2008, când am fost DJ rezident în clubul Pacha București. În 2019 am câștigat titlul de best DJ in Romania”, a spus Rizo, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Pentru Rizo, DJ-ingul înseamnă libertate – de expresie, de program, de alegere. Însă, în spatele avantajelor evidente, există și o doză de singurătate pe care puțini o cunosc din exterior.

„Mi-am dorit să fac muzică de când mă știu. Meseria de DJ vine cu avantaje. Nu am șef, mă trezesc când vreau, fac ce vreau și câștig bani din ce îmi place. Dezavantaje sunt destule. Ești foarte singur pentru că pleci în diverse orașe singur și nu prea ai prieteni. Totul e de fațadă, cei care te salută în club nu sunt prieteni. Un alt dezavantaj e că nu ai o pensie asigurată la 60 de ani”, a spus el.

Rizo a mai declarat că una dintre cele mai mari provocări ale carierei de DJ este menținerea în top, într-un mediu în care publicul se schimbă constant, iar trendurile se succed rapid. „Provocarea meseriei este să rămâi în top atâta timp pentru că generațiile se schimbă. Trebuie să faci un mix bun ca să rămâi pe piață.”

Prezența sa a fost constantă pe scenele celor mai mari festivaluri românești, dar și în afara granițelor:

„Am mixat la toate festivalurile, Neversea, Beach Please, Untold, Saga, dar mie îmi place cel mai mult la Untold. Am mixat și în alte țări, inclusiv la un festival mare din Croația”, a spus acesta.

Rizo a explicat și care este secretul succesului: „Succesul vine dacă ești perseverent. Să rămâi acolo chiar dacă treaba nu merge la început.”

DJ Mahony este un alt DJ foarte apreciat în acest moment. El a început modest, mixând la petreceri private și între prieteni, iar apoi a devenit rezident la clubul Kudos, unde s-a remarcat prin seturile sale pline de energie și inovație.

De asemenea, Tinu Vidaicu, cunoscut ca partenerul Roxanei Ionescu, s-a impus pe scena muzicală din România, mixând în cele mai mari cluburi din țară. Cu un stil bine definit și o carismă aparte, Vidaicu este una dintre figurile marcante ale scenei actuale.

În anii 2000, scena muzicii electronice din România a fost marcată de două nume importante: Rosario Internullo și DJ Pagal. Rosario, de origine italiană, a contribuit semnificativ la formarea culturii de club din București. În 1998, alături de Joshua Castellano, a deschis primul after hour din Capitală și a fost implicat în lansarea fenomenului „Kudos Beach” de la Mamaia, patronat de Ioana Cârciog.

Rosario a fost prezent în cele mai mari cluburi și festivaluri din țară, iar hit-ul său, „A fost o vremea”, a devenit emblematic, fiind încă pus în cluburi din București.

În schimb, DJ Pagal a fost forțat să-și încheie cariera în urma unui grav accident de motocicletă. După cinci operații și o comă indusă, a fost nevoit să renunțe definitiv la platane. Pagal a fost la un pas de moarte după ce a intrat cu motorul în stâlp.

Muzica electronică este astăzi mai prezentă ca niciodată în România. Festivalurile mari, radiourile și cluburile din toate orașele promovează genuri variate de techno, house, trance sau minimal.

Pentru cei care visează la o carieră în spatele pupitrului, începutul poate părea intimidant, dar pașii de bază sunt clari: