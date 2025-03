Monden Iuliana Luciu, DJ într-un club de fițe din Capitală. Cine o susține







Iuliana Luciu a ales o nouă carieră, anume cea de DJ și a făcut chiar și cursuri pentru acest lucru. Iar acum a ajuns să mixeze într-unul dintre cluburile de fițe din Capitală.

Iuliana Luciu, la platane, în Loft

Sora Nicoletei Luciu și-a schimbat total cariera. Aceasta a renunțat la cariera de actriță și de asistentă la diferite emisiuni pentru a mixa muzică. Dar a făcut și ceva cursuri înainte, nu de alta, dar platanele au secretele lor. Însă pentru Iuliana nu au fost așa de greu de descifrat, așa că a ajuns să mixeze chiar la Loft, unul dintre cluburile de fițe din Capitală. Iar cea care i-a apreciat cel mai mult talentele a fost Tania Budi. Aceasta a stat lângă Iuliana și a filmat-o, ba chiar a postat-o pe Instastory.

De altfel, Iuliana și-a luat și nume de scenă, DJ Ludmille. Ea a dezvăluit în trecut faptul că pasiunea ei pentru muzică este dintotdeauna. Practic de când era mică, Iulianei i-a plăcut muzică, dar și provocările. ”Am văzut câte emoţii se transmit prin muzică şi am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează şi să le transmit şi eu din energia mea”, a declarant aceasta în trecut. Cursurile pe care le-a făcut legat de această nouă meserie i-au trezit și mai mult interesul.

Pentru că a înțeles ce face fiecare buton de pe player şi mixer. ”Aşa am descoperit cât de mult îmi place să mixez. Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părţile lumii şi să văd cum se bucură de muzica mea şi să văd că se distrează pe ea”, a mai spus Iuliana. De altfel ea a explicat că a cunoscut deja mulți artiști internaționali și că este încântată de acest lucru.