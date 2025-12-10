Excelența culturală și științifică, celebrată la Academia Română

Academia Română a decernat miercuri, 10 decembrie 2025, premiile pentru cele mai valoroase contribuții științifice și artistice realizate în anul 2023. Festivitatea s-a desfășurat în Aula Academiei Române, de la ora 10.00, în prezența membrilor Adunării Generale.

Printre cei care au fost premiați se numără actrița Dorina Lazăr, poetul și editorul Nicolae Tzone, prozatoarea și eseista Ioana Drăgan, profesorul universitar Dragoș Iliescu și analistul de politică externă Iulian Chifu.

Conform regulamentului, premiile sunt împărțite între cele 14 secții științifice ale Academiei Române, care acoperă domenii variate, de la literatură, istorie și arte, până la matematică, științe tehnice, medicină, economie, sociologie sau teologie. Aceste secții reprezintă „departamentele” interne ale Academiei, fiecare specializat într-un anumit domeniu de cercetare.

La secțiunea Arte, Arhitectură și Audiovizual / Artele spectacolului, Premiul „Aristizza Romanescu” i-a revenit actriței Dorina Lazăr, pentru interpretarea personajului Scriitoarea Ula Richter în piesa „Neliniște” de Ivan Vîrîpaev, în regia lui Bobi Pricop. De menționat că această distincție nu se acordă în fiecare an, doar cu ocazii speciale.

La secțiunea Filologie și Literatură, Premiul „Ion Creangă” a fost obținut de scriitoarea Ioana Drăgan pentru romanul „În căutarea nefericirii”. Tot aici, Premiul „Mihai Eminescu” i-a fost acordat poetului și editorului Nicolae Tzone, pentru volumul „Zece elegii”.

La secțiunea Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, Premiul „Ion Petrovici” a mers către profesorul universitar Dragoș Iliescu, pentru lucrarea „Testarea standardizată în educație”.

În cadrul aceleiași secțiuni, Premiul „Vasile Conta” a fost câștigat de Iulian Chifu și de cercetătorul britanic Greg Simons, pentru volumul „Rethinking Warfare in the 21st Century. The Influence and Effects of the Politics, Information and Communication Mix. Este vorba despre o lucrare care analizează modul în care războiul modern este influențat de politică, informație și comunicare.

La această ediție, o serie de premii tradiționale nu au fost acordate, printre ele aflându-se Premiul „Lucian Blaga”, Premiul „Spiru Haret”, Premiul „Dimitrie Pompeiu”, Premiul „Emil Racoviță”, Premiul „Grigore Moisil” și altele din diverse domenii. De regulă, aceste premii nu sunt acordate atunci când comisiile nu identifică o lucrare care să atingă standardul științific sau artistic necesar.

Ceremonia a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române, astfel încât publicul interesat să poată urmări momentul.

Pe lângă premiile propriu-zise, Academia Română a oferit și două diplome „Meritul Academic”. Unul dintre ele s-a oferit pentru Societatea de Științe Matematice din România, la aniversarea a 115 ani de la înființare. Cel de-al doilea a fost oferit de această dată pentru Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, care a împlinit 95 de ani.

De asemenea, au fost acordate patru diplome „Distincția Culturală”, pentru contribuții importante la viața culturală românească. Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița a primit unul dintre premii pentru păstrarea și promovarea tradițiilor populare. Eugenia Vodă, la rândul său, a primit o astfel de distincție pentru cei 25 de ani în care, prin emisiunea „Profesioniștii”, a adus în fața publicului personalități definitorii ale culturii române.

De asemenea, Radio România Actualități a fost premiat pentru consecvența cu care reflectă evenimentele Academiei Române și pentru promovarea dialogului cu oameni de cultură. Iar Florin Andreescu a primit premiul pentru ansamblul impresionant de fotografii artistice dedicate patrimoniului natural, urbanistic și cultural al României.