Evenimentul Istoric Nr. 97 dezvăluie culisele activității amiralului Canaris

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Wilhelm Canaris rămâne în istoria serviciilor secrete mondiale drept omul care a acceptat provocarea supremă de a destructura din interior mașina de război germană. Amiralul Canaris a fost executat la 9 aprilie 1945, la Flossenburg. Ca o ironie a Istoriei, Aliații, pe care îi ajutase în secret, erau la doar câțiva kilometri de Flossenburg, unul din lagărele de tortură ale SS.

Amiralul Wilhelm Canaris (1 ianuarie 1887-9 aprilie 1945) a fost șef al Abwehr, Serviciul Militar de Apărare al Germaniei din 1 ianuarie 1935 până la 12 februarie 1944, ulterior ocupând un post mai mic la un birou de aprovizionare al Kriegsmarine. Viața Amiralului Canaris este una de roman și a făcut obiectul a numeroase cărți și chiar filme de ficțiune.

În 1924, Wilhelm Canaris conduce o structură de informații militare, care va sta la baza Serviciului de Apărare (Abwehr). Va conduce Abwehr începând de la 1 ianuarie 1935. Din 30 ianuarie 1933, cancelar a devenit Adolf Hitler, liderul NSDAP. Începea era nazistă a statului german. Mai erau mai puțin de șase ani până la cel de Al Doilea Război Mondial.

Fără îndoială că viitorul amiral Canaris (a fost contraamiral din 1935, viceamiral din 1938, amiral de la 1 ianuarie 1940) a pus bazele a ceea ce s-a numit „Coloana a V-a nazistă”, adică rețeaua de informatori din statele pe care Germania nazistă le va ocupa. A participat la acțiunile de expansiune și anexare germane din Austria și Cehoslovacia din 1938 din punct de vedere informativ. A sesizat pericolul alunecării Germaniei într-un conflict militar mondial pentru care nu ar fi fost pregătită.

Încă din 1938 a fost convins că Hitler trebuia înlăturat, dar culmea era că statele lumii îl aplaudau pe Hitler. Așadar, nicio măsură de răsturnare a dictatorului nazist n-ar fi avut succes pe plan intern dacă pe plan extern, liderul nazist era „pe val”.

În 1996, instanțele judiciare din Germania l-au reabilitat pe Wilhelm Canaris. Unii lideri ai evreilor i-au recunocut meritele în încercările de a salva evreii de lagărele morții naziste.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.