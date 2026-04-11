Una din marile operațiuni de „intoxicare” în spionajul mondial - o dezvăluire marca Evenimentul Istoric Nr.97

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Hitler s-a pregătit de război încă din 1933

După ce Adolf Hitler a devenit cancelar în ianuarie 1933, deși războiul deschis nu fusese încă declarat, intențiile expansioniste ale Germaniei naziste, remilitarizarea, retragerea din Liga Națiunilor și ideologia rasială agresivă au făcut pacea în Europa din ce în ce mai precară, pregătind terenul pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

Din 1939 până în 1940, Marea Britanie știa că va fi atacată. Pe de altă parte, după eșecul Bătăiei Angliei, britanicii au considerat că naziștii trebuiau dezinformați și puși pe piste greșite. Cu cât deciziile strategice germane erau mai neinspirate, cu atât mai mult Germania nazistă era mai vulnerabilă.

„Double Cross” - britanicii mută decisiv pe frontul secret

Ne referim la o uriașă operațiune militară de intoxicare informațională. Agenții Abwehr din Marea Britanie au căzut în cursa întinsă de SOE și de celelate structuri operative britanice. Amiralul Canaris avea agenți pe care manevra britanică i-a pus în situația de a raporta în Germania ceea ce britanicii doreau, punând Germania nazistă pe piste false.

Florin Piersic, apariție rară, la 90 de ani, după problemele medicale din 2024. Cum arată acum actorul
De ce au reușit britanicii?

În primul rând, nici Wilhelm Canaris, amiralul care a condus Abwehr până în februarie 1944 nu se regăsea printre fidelii lui Hitler. A încercat de nenumărate ori să strice socotelile SD, RHSA, Gestapo și SS-ului prin diverse manevre, inclusiv prin a intra în legătură cu Aliații, via Ankara.

Dar, până la un punct, agenții Abwehr încercau să își facă treaba, numai că agenții britanici au reușit să le ofere acele informații „fabricate” care să încurce strategia Germaniei naziste.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

00:01 - „Hristos a înviat!” Echipa EVZ vă urează Sărbători fericite!
23:50 - Ce este metoda Sudoku. Trucul viral ajută pasionații de călătorii să își ia 27 de ținute în bagajul de mână
23:41 - Bijutierul care și-a legat numele pentru totdeanua de Sfintele Paști
23:28 - Florin Piersic, apariție rară, la 90 de ani, după problemele medicale din 2024. Cum arată acum actorul
23:20 - Evenimentul Istoric Nr. 97 dezvăluie Miracolul Învierii
23:09 - Fostul primar al New York-ului, Eric Adams, a primit cetățenia Albaniei prin decret prezidențial

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
