Una din marile operațiuni de „intoxicare” în spionajul mondial - o dezvăluire marca Evenimentul Istoric Nr.97

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

După ce Adolf Hitler a devenit cancelar în ianuarie 1933, deși războiul deschis nu fusese încă declarat, intențiile expansioniste ale Germaniei naziste, remilitarizarea, retragerea din Liga Națiunilor și ideologia rasială agresivă au făcut pacea în Europa din ce în ce mai precară, pregătind terenul pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

Din 1939 până în 1940, Marea Britanie știa că va fi atacată. Pe de altă parte, după eșecul Bătăiei Angliei, britanicii au considerat că naziștii trebuiau dezinformați și puși pe piste greșite. Cu cât deciziile strategice germane erau mai neinspirate, cu atât mai mult Germania nazistă era mai vulnerabilă.

Ne referim la o uriașă operațiune militară de intoxicare informațională. Agenții Abwehr din Marea Britanie au căzut în cursa întinsă de SOE și de celelate structuri operative britanice. Amiralul Canaris avea agenți pe care manevra britanică i-a pus în situația de a raporta în Germania ceea ce britanicii doreau, punând Germania nazistă pe piste false.

În primul rând, nici Wilhelm Canaris, amiralul care a condus Abwehr până în februarie 1944 nu se regăsea printre fidelii lui Hitler. A încercat de nenumărate ori să strice socotelile SD, RHSA, Gestapo și SS-ului prin diverse manevre, inclusiv prin a intra în legătură cu Aliații, via Ankara.

Dar, până la un punct, agenții Abwehr încercau să își facă treaba, numai că agenții britanici au reușit să le ofere acele informații „fabricate” care să încurce strategia Germaniei naziste.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026