Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 clarifică „dosarul” Groenlanda

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

În marea tablă de șah a geopoliticii contemporane, unde Statele Unite, China, Rusia și India își dispută supremația globală, un actor aparent tăcut revine în prim-plan: Groenlanda. Deși adesea percepută ca un tărâm al ghețurilor eterne, această insulă devine un pilon strategic esențial prin care Occidentul încearcă să își redefinească influența în raport cu noile provocări geopolitice.

Ocuparea Danemarcei de către Germania nazistă în 1940 a determinat SUA să protejeze Groenlanda, iar după 1945 să facă tratate cu guvernul postbelic de la Copenhaga. Tehnic, SUA au avut mână liberă militar vorbind în Groenlanda pe tot parcursul Războiului Rece.

Astăzi, SUA consideră că nu trebuie ca Rusia sau China să se apropie de Groenlanda sub nicio formă. Cei aproape 60 000 de groenlandezi sunt adepții, cel puțin asta rezultă din alegerile lor, rămânerii la Danemarca.

Groenlanda a ajuns de la o simplă colonie, la un teritoriu autonom al Coroanei Daneze. Nu este prima dată când SUA au oferit bani pentru Groenlanda și nici când Danemarca a vândut teritorii și SUA le-au cumpărat. Este de ajuns să amintim episodul Insulele Virgine pe care SUA le-au cumpărat de la danezi la începutul secolului XX.

SUA, în mod cert vor scoate de la sertar „dosarul Groenlanda”, de fiecare dată când va fi nevoie. Iar Donald Trump va avea nevoie să rezolve urgent un posibil eșec în Iran. Iar dacă nu se va orienta spre Cuba, în mod cert, va fi interesat de Groenlanda.

