Evadare de week-end din scenariul roșu în verdele platoului Padina

Bucureștiul a sărit de 6 la mie rată de infectare, in aceeași situație fiind și alte mari orașe. Situația aduce cu sine și noi restricții, care vin la pachet cu stresul aferent. Tocmai de aceea, astăzi vă propunem o evadare bine venită pentru week-endul care vine. Județul Dâmbovița are două mari avantaje: este încă în scenariul verde (1,7 la mie rată de infectare) și are o zonă, declarată stațiune de câțiva ani, superbă: Padina.