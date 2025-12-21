Escadrila Albă - sacrificiul eroinelor aviatoare românce

Escadrila Albă a fost o formațiune de zbor sanitar românesc pe Frontul de Est al celui de Al Doilea Război Mondial în 1940-1943. Cel care a dat denumirea „Escadrila Albă” a fost jurnalistul italian Curzio Malaparte care a fost corespondent de front al ziarului italian Corriere della Sera, în România, în cursul anului 1941.

Escadrila Albă a operat în primul rând în 1941, în Basarabia și la Odessa. În perioada 1942-1943, a operat în Peninsula Crimeea. Perioada 1943-25 august 1944 a reprezentat perioada retragerii de pr front în România. În 1942, s-a numit Escadrila 108 Transport Ușor. Inițiativa de înființare a aparținut Prințesei Marina Știrbei. Ea era membră a Comitetului Central al Crucii Roșii din România. Escadrila 108 a avut Secțiile I și II. A fost parte a Grupului Aerotransport Militar. Acesta avea Escadrila 105, Escadrila 107 Transport Greu și Escadrila 108 cu Secțiile I și II.

Secția I s-a desființat în septembrie 1943. Secția a II-a a revenit în România în decembrie 1943. Aviatoaele au putut activa ca instructoare de zbor pentru piloți de transport și de legătură la Aerodromul Clinceni. La 25 august 1944, Escadrila 108 s-a desființat. O parte dintre aviatoare au zburat și pe Frontul de Vest.

Marina Știrbei (1912-2001), Irina Cioc Burnaia (1909-1997), Mariana Drăgescu (1912-2013), Victoria Pokol (1903-1950), Nadia Russo (1901-1988), Virginia Duțescu (1910-1970), Virginia Thomas (1910-1996), Smaranda Brăescu (1897-1948), Victoria Comșa (1910-1940), Maria Adam (1919-1940), Jana Iliescu (1912-1940), Maria Voitec (1915-1940), Eliza Vulcu (1922-1988), Maria Nicolae (1916- după 1970), Stela Huțan (1921-2010) au fost aviatoarele Escadrilei.

Victoria Comșa (1910-1940), Maria Adam (1919-1940), Jana Iliescu (1912-1940), Maria Voitec (1915-1940) au decedat în perioada de pregătire a personalului Escadrilei, în accidentul în care a fost implicat avionul Monospar ST-25 nr. 1. La comanda avionului s-a aflat aviatoarea Maria Adam.

Virgina Duțescu (gorjeancă) în 1941, Smaranda Brăescu și Nadia Russo în 1943, au părăsit Escadrila Albă. Mariana Drăgescu (craioveancă) a fost singura care a mai zburat pe Frontul de Vest. A fost marginalizată de comuniști și redusă la calitatea de dactilografă la Policlinica Gării de Nord, de unde s-a pensionat cu o pensie mizeră în 1967. Nu i s-a dat pensie de veteran decât după 1990, când a fost avansată comandor în rezervă la împlinirea unui secol de viață în 2012.

Irina Burnaia (teleormăneancă) s-a căsătorit cu pilotul Regelui Mihai, Traian Udriski. A reușit să plece în Occident.

Nadia Russo se născuse în Rusia, la Tver. La 17 ani, a fugit în Basaabia, în 1918, după Unirea Basarabiei cu România. În 1935, a venit la București. A urmat Școala de Pilotaj și a participat pe Frontul de Est din convingere, fiind anti-comunistă. După ce a ieșit din activitatea de pilotaj a urmat o perioadă dificilă.

În 1953, a fost condamnată pentru spionaj la 7 ani (în același proces, colega ei de escadrilă, Maria Nicolae a primit 10 ani!), executând 6 ani. În 1959-1962, a avut domiciliu forța la Lățești-Bărăgan. Ulterior a lucrat la o fabrică de ambalaje.

Deși în perioada interbelică, Smaranda Brăescu a realizat recordul la salt cu parașuta, după ce activat în Escadrila Albă, ea a fost nevoită din 1945 să se ascundă sub un nume fals, pentru că ar fi urmat să fie arestată pentru spionaj. A fost operată de un medic prieten, sub un nume fals, a trecut peste operație, dar a decedat la câtva timp, fiind înmormântată sub un nume fals la Cluj.