International Emma Thompson spune că a fost „agățată" de Donald Trump







Actrița Emma Thompson a susținut recent, într-un cadru festiv, la Festivalul de Film de la Locarno, că președintele american Donald Trump a invitat-o la o întâlnire, o afirmație care a surprins audiența și a stârnit multe reacții.

În timpul unui masterclass susținut la festival, Thompson a povestit: „Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Am crezut că era o glumă. ‘Bună, sunt Donald Trump’”.

Inițial, actrița a crezut că Trump are nevoie de indicații, însă invitația s-a dovedit a fi una mult mai neașteptată: „Mi-ar plăcea să stai într-unul dintre locurile mele frumoase şi poate am putea lua cina”.

Momentul a avut loc în perioada în care ea termina un proces de divorț, iar Thompson glumește: „Pun pariu că are oameni care caută peste tot persoane potrivite pe care să le elimine, toate aceste divorţate drăguţe – adică, a găsit numărul rulotei mele! Asta e urmărire!”.

Această invitație neașteptată a făcut-o pe Emma Thompson să reflecteze asupra impactului pe care o astfel de întâlnire l-ar fi avut: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”.

De-a lungul carierei sale, Emma Thompson a fost recunoscută pentru spiritul său satiric și implicarea în comentariile politice, adesea folosind umorul ca armă. Într-un moment de autoironie, ea a rememorat: „Am făcut glume despre Margaret Thatcher şi herpes, ştii? Este cel mai simplu lucru pe care îl poţi lua din sexul neprotejat. Am spus că atât de Thatcher, cât şi de herpes era foarte greu de scăpat. Este valabil şi astăzi”.

Pe lângă succesul său în cinematografie, Emma Thompson a vorbit și despre începuturile carierei sale, mărturisind că nu visa să devină actriță. „Părea o meserie precară. Un administrator de spital a venit odată la şcoala noastră şi mi s-a părut o slujbă frumoasă”, a spus ea, făcând aluzie și la aspectele practice ale unei alte cariere.

Actrița a menționat, de asemenea, că experiențele personale au influențat profund unele dintre rolurile sale, cum ar fi Miss Kenton din „The Remains of the Day”, pe care a interpretat-o inspirându-se din povestea bunicii sale, o femeie care a trăit traume dificile încă din tinerețe.

În ceea ce privește implicarea sa în filme cu tematică politică, Thompson a adus în discuție „Primary Colors”, lucrare realizată în contextul scandalului Monica Lewinsky, remarcând cu umor: „Pare că a trecut atât de mult timp. Oh, dacă am putea avea un scandal sexual frumos şi nimic din toate astea, vă rog”.

Deși a fost parte a unor francize populare precum „Harry Potter”, Thompson a spus că proiectele care i-au adus cea mai mare satisfacție au fost cele cu un impact emoțional profund, precum „Nanny McPhee”, un film scris de ea și destinat tuturor vârstelor, „despre durere, iar eu mi-am pierdut tatăl când eram foarte tânără”.

În plus, actrița a vorbit despre rolul său din „Good Luck to You, Leo Grande”, unde interpretează o femeie care explorează pentru prima oară plăcerea sexuală târziu în viață, evidențiind cât de importante au fost reacțiile diverse ale publicului, potrivit Variety.

„Conversaţiile pe care le-am avut în jurul acestui film au fost incredibile, cu femei mai tinere care mi-au spus că nici ele nu au experimentat-o niciodată sau bărbaţi gay mai în vârstă care au spus că i-a ajutat imaginea corpului lor.”

Cu o carieră bogată și plină de momente memorabile, Emma Thompson continuă să fie o voce importantă în lumea filmului și a culturii, iar dezvăluirea despre invitația lui Donald Trump adaugă un capitol neașteptat în povestea sa.