Emma Heming Willis explică de ce Bruce Willis nu a conștientizat boala care l-a forțat să se retragă din actorie

Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis, a oferit noi detalii despre modul în care acesta trăiește cu diagnosticul de demență frontotemporală, afirmând că actorul nu a realizat niciodată că simptomele sale sunt legate de o boală neurologică gravă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat podcastului „Conversations with Cam” și au fost publicate de revista People, informațiile fiind preluate în România de Mediafax.

Potrivit Emmei Heming Willis, lipsa conștientizării bolii nu este o alegere și nici o formă de negare, ci o consecință directă a afecțiunii de care suferă Bruce Willis. Aceasta a explicat că actorul nu a făcut niciodată legătura între schimbările apărute în comportament și vorbire și diagnosticul stabilit de medici în urmă cu trei ani.

Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani, a declarat că, nici în prezent, soțul său nu este conștient că suferă de demență. Ea a descris această situație ca fiind, în același timp, o ușurare și o sursă de durere pentru familie.

„Cred că asta este atât binecuvântarea, cât și blestemul acestei situații, faptul că el nu a făcut niciodată legătura între simptome și boala de care suferea, și sunt foarte fericită pentru asta. Sunt foarte fericită că el nu știe despre asta”, a spus Emma Heming Willis, în interviul acordat podcastului „Conversations with Cam”, citat de People.

Aceasta a explicat că, din perspectiva ei, faptul că Bruce Willis nu conștientizează gravitatea bolii îl protejează de suferință emoțională suplimentară, chiar dacă pentru cei din jur realitatea este extrem de dificilă.

Soția actorului a precizat că Bruce Willis suferă de anosognozie, o afecțiune neurologică asociată frecvent cu demența și alte boli ale creierului. Această condiție face ca pacientul să nu își recunoască propria boală sau limitările generate de aceasta.

„Este o afecțiune în care creierul nu poate identifica ce se întâmplă cu el”, a explicat Emma Heming Willis.

Ea a mai spus că persoanele afectate de anosognozie percep starea lor ca fiind una normală, chiar și atunci când schimbările sunt evidente pentru cei din jur.

„Atât Bruce, cât și alte persoane cu această afecțiune consideră că aceasta este starea lor normală”, a declarat soția actorului.

Potrivit informațiilor publicate de Cleveland Clinic, instituție medicală de referință citată în contextul explicațiilor oferite de Emma Heming Willis, anosognozia apare frecvent în rândul pacienților cu tulburări neurologice și psihice. Creierul nu mai este capabil să recunoască boala, iar acest lucru nu ține de voința pacientului.

În interviul acordat, Emma Heming Willis a insistat asupra faptului că anosognozia este adesea confundată cu negarea, însă cele două sunt complet diferite. Ea a explicat că, în cazul soțului său, nu este vorba despre refuzul de a accepta realitatea, ci despre o modificare neurologică profundă.

„Oamenii cred că ar putea fi vorba de negare, că nu vor să meargă la doctor pentru că spun: «Sunt bine, sunt bine», dar, de fapt, este vorba de anosognozie. Nu este negare. Pur și simplu, creierul lor se schimbă. Este o parte a bolii”, a spus Emma Heming Willis.

Această explicație vine în contextul în care mulți pacienți cu demență sunt percepuți greșit de societate, fiind acuzați că refuză ajutorul sau că nu acceptă diagnosticul.

Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în februarie 2023, după ce familia anunțase anterior retragerea sa din actorie din motive medicale. Diagnosticul a venit după o perioadă în care actorul s-a confruntat cu dificultăți de comunicare și schimbări de comportament.

Demența frontotemporală este un termen care desemnează un grup de afecțiuni neurologice caracterizate prin degenerarea lobilor frontal și temporal ai creierului. Potrivit specialiștilor, această boală poate provoca probleme de vorbire, modificări emoționale, schimbări de personalitate și dificultăți în luarea deciziilor.

În cazul multor pacienți, simptomele apar treptat și pot fi interpretate inițial ca stres, epuizare sau probleme temporare, ceea ce întârzie uneori diagnosticul.

Emma Heming Willis a devenit una dintre cele mai vocale susținătoare ale informării corecte despre demența frontotemporală. Prin declarațiile sale publice, ea a încercat să explice impactul real al bolii asupra pacienților și asupra familiilor acestora.

Soția actorului a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile rolului de îngrijitor și despre nevoia de empatie și sprijin din partea societății. În același timp, a subliniat că multe comportamente ale pacienților nu sunt deliberate, ci rezultatul direct al modificărilor neurologice.