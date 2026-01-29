Emma Heming și Bruce Willis nu mai locuiesc împreună

Bruce Willis se confruntă cu o boală necruțătoare, după ce a fost diagnosticat cu demență, o afecțiune care îi afectează memoria și capacitatea de concentrare. Soția sa, Emma Heming, a oferit recent o actualizare emoționantă, dezvăluind că actorul nu este pe deplin conștient de diagnosticul său, informează thesun.co.uk.

Potrivit declarațiilor lui Heming, starea lui Bruce Willis îi aduce provocări zilnice și impune reguli în viața de familie. Ea a subliniat importanța sprijinului constant și a iubirii necondiționate în această perioadă dificilă. Familia încearcă să se adapteze noilor circumstanțe, concentrându-se pe momentele de bucurie și pe conexiunea cu actorul, în ciuda limitărilor impuse de boală.

Mai exact,Emma Heming a făcut o dezvăluire emoționantă despre starea de sănătate a soțului ei, Bruce Willis, într-un episod al podcastului său „Conversations with Cam”, moderat de Cameron Rogers.

Actrița a explicat că Bruce Willis percepe comportamentul său ca fiind complet normal, chiar dacă a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD). Heming a mai precizat că soțul ei nu neagă boala, ci consideră că felul în care acționează este modul natural al creierului său de a se adapta la această afecțiune.

„Cred că aceasta este atât o binecuvântare, cât și un blestem. Bruce nu a făcut niciodată legătura între comportamentul său și boală”, a spus Emma Heming. Ea a adăugat că se simte ușurată că Willis nu este conștient de diagnostic: „Sunt foarte fericită că el nu știe despre boală”.

Problemele de sănătate ale actorului Bruce Willis au devenit publice în 2022, atunci când starul din „Al șaselea simț” a anunțat retragerea din actorie. Motivul: afazie, o afecțiune care afectează capacitatea de a înțelege și de a vorbi, cauzată de deteriorarea anumitor zone ale creierului.

La un an după acest anunț, familia a dezvăluit că Willis suferă de demență frontotemporală (FTD), cea mai frecventă formă de demență la persoanele sub 60 de ani. Boala se manifestă prin modificări ale personalității, comportamente obsesive și dificultăți de vorbire.

Soția actorului, Emma Heming, a explicat în podcast că, spre deosebire de Alzheimer, Willis își recunoaște în continuare familia și prietenii apropiați.

Cuplul are împreună trei copii, iar Heming a mărturisit că primele semne de dificultăți în comunicare pe care le-a observat de-a lungul căsniciei lor de 18 ani au determinat-o să suspecteze că există o problemă mai serioasă. Ea a povestit că diagnosticarea lui Willis a fost dificilă și de lungă durată:

„Este foarte greu de știut când a început boala lui Bruce și unde s-a manifestat pentru prima dată. Nu am un răspuns clar și probabil că nici nu voi avea vreodată”, a declarat Emma.

Heming a mai subliniat că obținerea unui diagnostic pentru FTD poate dura mult, deoarece simptomele pot fi confundate cu depresia, tulburarea bipolară sau chiar crizele specifice vârstei mijlocii. „Este o traiectorie familiară pentru multe cupluri: crezi că mariajul se destramă, te gândești la divorț, iar apoi apare un diagnostic care începe să explice totul.”

„E cam același gen de traiectorie în care crezi că mariajul tău se destramă, te gândești la divorț și apoi ajungi în sfârșit la un diagnostic în care totul începe să aibă sens.”

Într-un interviu acordat lui Diane Sawyer în august 2025, Heming a menționat că ea și Willis nu mai locuiesc împreună. „Bruce și-ar dori ca fiicele noastre să aibă un cămin adaptat nevoilor lor, nu nevoilor lui”, a spus ea, arătând cât de mult pune familia pe primul loc în această perioadă dificilă.