Elveția majorează TVA pentru apărare, timp de 10 ani

Guvernul Elveției a anunțat miercuri intenția de a majora temporar taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru a susține creșterea cheltuielilor militare, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Federal și preluat de Politico. Măsura face parte dintr-un plan amplu de înzestrare și consolidare a capacităților de apărare ale țării, ca răspuns la tensiunile geopolitice din Europa.

„Având în vedere deteriorarea situației de securitate, dorim să întărim semnificativ capacitățile de apărare ale Elveției”, se arată în documentul oficial. Autoritățile estimează că sunt necesare fonduri suplimentare de aproximativ 31 de miliarde de franci elvețieni pentru implementarea acestui program.

Proiectul prevede majorarea TVA cu 0,8 puncte procentuale față de cota actuală de 8,1%, timp de 10 ani, începând cu 2028. Sumele obținute ar urma să fie direcționate într-un fond special destinat achiziționării de echipamente și tehnologii militare moderne. Măsura implică modificarea Constituției și va fi supusă unei consultări publice programate pentru primăvară.

Decizia reflectă schimbările recente în politica de securitate a Elveției, intensificate după invazia Rusiei în Ucraina. Autoritățile elvețiene au anunțat că vor aprofunda cooperarea militară cu alte state europene și vor accelera programul de reînarmare, subliniind însă că aderarea la NATO nu este în discuție.

În prezent, Elveția alocă aproximativ 0,7% din PIB pentru apărare, semnificativ sub media europeană, iar Consiliul Federal recunoaște că obiectivul de 1% din PIB până în 2032 nu mai este realist. Deficiențele sunt vizibile mai ales în echipamente și tehnologie, în urma economiilor aplicate în ultimele decenii.

Programul de modernizare include investiții în sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă și medie, întărirea capacităților de securitate cibernetică și dezvoltarea de tehnologii electromagnetice pentru protecția teritoriului. Oficialii subliniază că aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura neutralitatea și securitatea Elveției în fața unor eventuale amenințări externe și că vor continua să caute soluții.