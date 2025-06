Elon Musk neagă consumul de droguri, după acuzațiile publicate de New York Times

Elon Musk a reacționat ferm, sâmbătă, pe rețeaua X, dezmințind informațiile apărute într-un articol recent al New York Times care îl acuză că ar consuma cantități semnificative de ketamină, ecstasy, ciuperci halucinogene și medicamente prescrise.

Musk a precizat că nu consumă droguri și a subliniat că singura dată când a folosit ketamină a fost cu ani în urmă, pe bază de prescripție medicală, pentru a face față unor momente dificile din viața sa.

„Pentru a fi clar, NU iau droguri! New York Times minte flagrant”, a afirmat miliardarul, insistând că aceste detalii nu sunt ceva nou și au fost discutate anterior pe contul său de X. Prin această declarație, Musk încearcă să oprească speculațiile și să își protejeze imaginea publică, într-un moment în care este sub o presiune uriașă ca lider al unor companii de top precum Tesla, SpaceX și X.

DRIVE-BY MEDIA: The disgraced New York Times turned a private diagnosis and treatment of a medical condition publicly acknowledged long ago and turned it into a fake news story claiming Elon Musk was abusing prescription drugs while advising the president. Their 'source' had no… pic.twitter.com/l90i6fTnHy

