Egiptul a blocat accesul la platforma de jocuri Roblox. Nu e singura țară care face asta

Principalul organism de reglementare a mass-media din Egipt (SIS) a decis să blocheze accesul la jocul video online Roblox, invocând necesitatea protejării copiilor împotriva conținutului considerat nepotrivit sau potențial periculos. Măsura se aliniază deciziilor similare luate în alte state, cum ar fi Qatar, Irak și Turcia, unde accesul la acest joc extrem de popular a fost deja restricționat.

Consiliul Suprem Egiptean de Reglementare a Mass-Media a anunțat interdicția la scurt timp după ce mai mulți senatori au cerut un control mai strict al platformei, considerând că aceasta conține conținut inadecvat pentru copii sau violent.

Senatoarea Walaa Hermes a avertizat că utilizarea excesivă a Roblox poate duce la „anxietate, intimidare (…) incitare la violență” în rândul copiilor.

Această măsură vine după apelul lansat luna trecută de președintele Abdel Fattah al-Sissi pentru o nouă legislație menită să protejeze copiii de riscurile legate de utilizarea precoce a smartphone-urilor, deși acesta nu a specificat o limită de vârstă.

Un purtător de cuvânt al Roblox a declarat pentru AFP că societatea a propus autorităților egiptene să discute pentru a „încerca să rezolve această problemă și să restabilească rapid accesul” la joc. Platforma, dezvoltată de Roblox Corporation, cu sediul în Statele Unite, le permite utilizatorilor să creeze și să partajeze jocuri.

Extrem de popular în rândul copiilor și adolescenților, Roblox este utilizat de aproape 150 de milioane de jucători în fiecare zi. Potrivit Roblox Corporation, copiii sub 13 ani reprezentau aproape 40% din utilizatorii săi în 2024. În ultimii ani, jocul a fost criticat în mod regulat pentru că nu protejează suficient copiii, în special împotriva prădătorilor sexuali.

Aceste acuzații au fost respinse de Roblox, care a anunțat în ultimele luni noi funcționalități pentru consolidarea controlului parental. La sfârșitul lunii noiembrie, compania a implementat un sistem de verificare a vârstei, obligatoriu pentru a putea accesa mesageria platformei.