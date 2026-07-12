Ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană continuă să genereze efecte secundare severe, de această dată cu un impact direct asupra sistemului medical și a pacienților vulnerabili. Copiii din Marea Britanie diagnosticați cu gliom difuz intrinsec de trunchi cerebral (DIPG), una dintre cele mai agresive și mai greu de tratat forme de cancer cerebral, se găsesc în imposibilitatea de a participa la cea de-a doua etapă a studiului clinic european numit Biomede. Această barieră majoră a apărut din cauza complicatelor proceduri administrative generate de Brexit, lăsând zeci de familii fără o speranță esențială, conform The Independent.

Specialiștii din domeniul oncologic avertizează că separarea Marii Britanii de blocul comunitar a provocat întârzieri majore în lansarea unor studii clinice internaționale.

De asemenea, s-au înregistrat creșteri semnificative ale costurilor în cercetarea medicală, evoluție care limitează drastic accesul pacienților la tratamente experimentale care le-ar putea prelungi viața. În acest context, experții și organizațiile de profil solicită public Guvernului britanic să îmbunătățească de urgență relația cu Uniunea Europeană în sfera cercetării medicale, pentru ca pacienții să poată beneficia din nou de acces rapid la terapii inovatoare.

Proiectul internațional Biomede a fost lansat în anul 2017 și reunește centre de cercetare și spitale de renume din țări precum Franța, Danemarca, Suedia, Spania, Țările de Jos și Australia. Scopul central al cercetării este evaluarea eficienței unor medicamente inovatoare administrate în combinație cu radioterapia standard, special pentru tratarea copiilor care suferă de această formă rară de cancer.

Deși cea de-a doua etapă a studiului a primit undă verde și a fost deja aprobată în statele membre ale Uniunii Europene, în Regatul Unit situația este complet diferită.

Aici, etapa a doua este considerată din punct de vedere juridic un studiu clinic complet nou. Acest statut impune reluarea de la zero a întregului proces de autorizare și avizare. Blocajul provine din faptul că Marea Britanie nu mai face parte din cadrul european unificat de reglementare a studiilor clinice, introdus la nivel comunitar în anul 2022. Medicii atrag atenția că această întârziere birocratică îi privează pe copii de una dintre puținele opțiuni terapeutice aflate în prezent în fază de testare.

Gliomul difuz intrinsec de trunchi cerebral se dezvoltă într-o regiune critică a creierului. Trunchiul cerebral este responsabil pentru controlul funcțiilor vitale ale organismului, printre care se numără respirația, deglutiția, ritmul cardiac și mișcările faciale. Din cauza acestei localizări extrem de delicate, tumora este declarată inoperabilă de către neurochirurgi, iar medicina actuală nu dispune de un tratament care să poată vindeca boala.

În fiecare an, aproximativ 30 de copii din Marea Britanie primesc acest diagnostic devastator. Profesorul Chris Jones, șeful Diviziei de Biologie a Cancerului din cadrul Institute of Cancer Research, explică faptul că aceste tumori prezintă caracteristici biologice complet diferite de cele întâlnite la pacienții adulți. Din acest motiv, schemele de tratament utilizate cu succes în alte tipuri de cancer se dovedesc total ineficiente în cazul micilor pacienți.

Rata de supraviețuire în cazul acestei afecțiuni este aproape de zero, majoritatea copiilor pierzându-și viața în decurs de doi sau trei ani de la diagnosticare, iar uneori chiar mai devreme. Prin urmare, orice studiu clinic capabil să demonstreze o prelungire, chiar și de ordinul câtorva luni, reprezintă un progres medical uriaș pentru comunitatea științifică și un câștig imens pentru familii. Din cauza lipsei accesului la studiul Biomede pe teritoriu britanic, numeroși părinți sunt nevoiți să caute soluții pe cont propriu în alte țări europene pentru a-și salva copiii.

Un caz cutremurător este cel al tinerei Emily Oliver, diagnosticată cu această tumoră în anul 2018, pe când studia pentru a deveni asistentă medicală. Primele semne ale bolii au fost stările de amețeală și alte simptome neurologice subtile. Inițial, medicii au suspectat o scleroză multiplă, însă investigațiile amănunțite au confirmat prezența gliomului difuz intrinsec de trunchi cerebral.

Familia ei a refuzat să accepte verdictul dur și a reușit să identifice un studiu clinic desfășurat la Universitatea din Tübingen, în Germania, unde medicii dezvoltau un vaccin personalizat împotriva tumorii. Emily și părinții ei au călătorit în fiecare lună în Germania pentru administrarea tratamentului, până în februarie 2019, când starea ei clinică s-a agravat substanțial. Tânăra s-a stins din viață în iulie 2019, la vârsta de numai 21 de ani.

Mama sa, Debi Oliver, a declarat recent că vestea blocării studiului Biomede este de-a dreptul devastatoare, subliniind că participarea la astfel de cercetări oferă familiilor nu doar o șansă medicală, ci și speranța vie că boala poate fi controlată.

Reprezentanții Cancer Research UK trag un semnal de alarmă puternic și confirmă faptul că Brexit a îngreunat cooperarea medicală cu partenerii de pe continent. Dincolo de costurile logistice mult mai mari pentru dezvoltarea de noi medicamente, cercetătorii britanici întâmpină dificultăți majore în inițierea proiectelor comune cu instituții din Uniunea Europeană și în recrutarea specialiștilor de înaltă calificare în Regatul Unit.

Profesorul Amos Burke, director al Unității de Studii Clinice din cadrul aceleiași organizații, consideră că lipsa de armonizare dintre legislația britanică și cea europeană creează perioade de vid terapeutic extrem de periculoase, în care pacienții rămân fără nicio alternativă de tratament. Acesta consideră că este imperativă o aliniere legislativă rapidă între cele două sisteme pentru a elimina blocajele.

În mod similar, asociația Brain Tumour Research solicită autorităților de la Londra crearea unui cadru financiar și legislativ atractiv, care să permită reintegrarea Marii Britanii în marile studii paneuropene.

Ca reacție la valul de critici, reprezentanții Guvernului britanic au precizat că noile reglementări privind studiile clinice, intrate în vigoare în aprilie 2026, au tocmai scopul de a accelera aprobarea cercetărilor și de a simplifica birocrația. De asemenea, Agenția pentru Reglementarea Medicamentelor și a Produselor Medicale din Regatul Unit susține că normele actuale sunt mai bine adaptate standardelor internaționale și vor facilita implementarea mult mai rapidă a studiilor clinice în perioada următoare.