În perioada 3 – 5 octombrie 2025, la Mănăstirea Oașa (județul Alba), se va desfășura o întâlnire culturală cu tema Ecouri interbelice, dedicată dialogului dintre profesii și redescoperirii reperelor morale și culturale care pot inspirasocietatea de astăzi.

Evenimentul reunește două comunități profesionale – „Cumpăna Dreptății” (juriștii) și „Arvuna” (economiștii) – într-un dialog la intersecția dintre drept, economie și spiritualitate, având ca repere două mari figuri ale culturii românești: Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Petre Țuțea.

Prof. Univ. Dr. Sebastian Moldovan este licențiat în fizică și teologie, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, membru al Asociaţiei Pro-Vita Sibiu și al Societăţii Române de Bioetică. Pe 4 octombrie, atunci când Părintele Dumitru Stăniloae va fi prăznuit pentru prima dată ca sfânt, domnul profesor Sebastian Moldovan îl va evoca pe marele teolog chiar pe Vârful Oașa Mare, la paraclisul închinat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Marian Munteanu, etnolog, profesor și activist civic este una dintre personalitățile marcante ale mișcărilor pentru libertate și democrație din România postcomunistă. A fost lider al manifestațiilor studențești din Piața Universității (1990) și este autor de cercetări și studii în etnologie, antropologie și folclor, cu accent pe configurarea unei „etnologii a libertății”. Acesta va susține o evocare a gânditorului Petre Țuțea, intelectual interbelic de referință și model de demnitate românească.

Momentul central al întâlnirii va fi comemorarea comună a celor doi giganți ai culturii românești – Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Petre Țuțea – subliniind felul în care ecourile interbelice rezonează și astăzi, oferind repere de verticalitate și credință pentru profesioniști din toate domeniile.

ora 8:00 plecare spre Schitul „Sfântul Gheorghe Pelerinul”, de pe Vârful Oașa Mare.

ora 10:00: Sfânta Liturghie la Schitul „Sfântul Gheorghe Pelerinul”, pe Vârful Oașa Mare, în paraclisul de vară închinat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

ora 13:00: Marian Munteanu: Evocarea lui Petre Țuțea.

ora 15:00: Prof. Univ. Dr. Sebastian Moldovan: Evocarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

ora 10:00 Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Oașa

ora 13:30 Concluzii

Ecourile interbelice nu sunt simple amintiri, ci repere vii. Prin verticalitatea și curajul lor, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Petre Țuțea ne arată cum profesia poate fi trăită ca slujire și bucurie, ca jertfă și nu ca povară.

CUMPĂNA DREPTĂȚII - un grup de profesioniști ai dreptului, coagulat în jurul Mănăstirii Oașa, care își propune să organizeze întâlniri tematice menite să consolideze legăturile dintre membri, să promoveze unitatea și solidaritatea breslei și să faciliteze dialogul cu specialiști de excepție într-un cadru prietenos și animat de valori comune.

ARVUNA - o comunitate de economiști și specialiști în domeniul financiar, cristalizată în jurul Mănăstirii Oașa, care își propune să abordeze realitățile economice din perspectivă duhovnicească pentru o chivernisire înțeleaptă a resurselor de astăzi.

Înscrieri: https://forms.gle/QEYe7cKTQgs4a5SE7

Contact: 0740 641513 - Ioana (pentru Cumpăna Dreptății) și 0784 027319 - Petruța (pentru Arvuna)