Listarea companiilor de stat, criticată de Alexandru Bodislav. Analistul o consideră: O eroare structurală de politică publică

Analistul economic Alexandru Bodislav a analizat, într-o postare publicată pe Facebook, strategia de listare a companiilor de stat, într-un context economic global marcat de incertitudine și presiuni financiare. Acesta atrage atenția că graba autorităților de a vinde participații ar putea avea efecte negative pe termen lung asupra economiei și asupra valorii activelor deținute de stat.

Analiza lui Alexandru Bodislav pornește de la ideea că deciziile economice nu trebuie luate sub presiune, mai ales într-un climat internațional instabil. El subliniază că momentul ales pentru listarea unor companii este esențial pentru obținerea unui preț corect și pentru protejarea intereselor statului. În opinia sa, condițiile actuale din piețele financiare nu favorizează astfel de operațiuni.

În același timp, analistul atrage atenția asupra faptului că investitorii devin mai precauți în perioadele de volatilitate, ceea ce duce la evaluări mai mici. Astfel, statul riscă să vândă active valoroase sub prețul lor real, într-un moment nefavorabil.

„Despre listarea companiilor, în principal de stat, de la o persoană care are sub centură câteva zeci de miliarde de dolari generate pentru acționariat în ultimii 15 ani. Graba de a lista sau de a vinde participații în companii de stat nu este o strategie economică este, în cel mai bun caz, o soluție contabilă de moment și, în cel mai rău caz, o eroare structurală de politică publică. În contextul actual, trebuie să înțelegem o realitate simplă, dar ignorată: valoarea nu este doar o funcție a activelor, ci a momentului. Or, momentul economic global este caracterizat de incertitudine, costuri ridicate ale capitalului, presiuni inflaționiste și o volatilitate crescută a piețelor financiare. A lista acum o companie de stat înseamnă, de facto, a accepta un discount implicit. Investitorii cer randamente mai mari pentru risc, ceea ce comprimă evaluările. Statul, în loc să monetizeze valoarea reală a activului, ajunge să o cedeze la un preț inferior celui potențial într-un ciclu economic favorabil."

În continuarea analizei, Alexandru Bodislav pune sub semnul întrebării modul în care statul român utilizează listările pe bursă. Acesta consideră că IPO-urile, adică ofertele publice inișiale, sunt tratate mai degrabă ca instrumente pentru acoperirea deficitului bugetar, decât ca pârghii de dezvoltare economică pe termen lung.

El explică faptul că o companie de stat profitabilă ar trebui privită ca un activ strategic, capabil să genereze venituri constante și stabilitate economică. Vânzarea unor participații pentru a obține lichiditate rapidă poate afecta aceste beneficii pe termen lung.

„Dar problema nu este doar de timing. Este una de filozofie economică și de guvernanță. Statul român tratează IPO-urile ca pe un instrument de finanțare a deficitului, nu ca pe un instrument de dezvoltare strategică. Aici apare ruptura fundamentală.

O companie de stat performantă nu este doar un activ vandabil, este un generator de fluxuri viitoare, de influență economică și de stabilitate sectorială. În momentul în care vinzi participații semnificative doar pentru a acoperi goluri bugetare pe termen scurt, sacrifici venituri recurente pentru lichiditate instantanee. Este echivalentul economic al vânzării unui activ productiv pentru a acoperi cheltuieli curente, o decizie pe care nicio companie privată sănătoasă nu ar lua-o.”

Analistul economic mai atrage atenția și asupra modului în care sunt pregătite aceste listări. Potrivit acestuia, un proces corect implică reforme interne, transparență și o strategie clară pentru investitori, elemente care pot fi compromise dacă există presiune pentru rapiditate. De asemenea, Alexandru Bodislav subliniază că există și riscuri strategice, mai ales în sectoare sensibile precum energia sau infrastructura, unde statul ar putea pierde influență.

„Mai mult, viteza cu care se dorește realizarea acestor listări ridică semne de întrebare privind calitatea procesului. Un IPO bine făcut presupune restructurare internă, optimizare operațională, claritate în guvernanță, transparență financiară și o poveste credibilă pentru investitori. Dacă grăbești acest proces, riști să listezi companii nepregătite, cu discounturi suplimentare aplicate de piață pentru incertitudine și risc perceput. Practic, nu doar că vinzi ieftin, dar semnalizezi și slăbiciune. Există și o dimensiune strategică ignorată: pierderea controlului sau diluarea influenței în sectoare cheie. Energia, infrastructura, resursele naturale, acestea nu sunt doar linii de business, sunt piloni de securitate economică. Într-un context geopolitic volatil, a reduce prea rapid participațiile statului în astfel de companii fără o viziune clară de control și protecție a interesului național este riscant. Capitalul privat nu are aceleași obiective ca statul, iar acest lucru devine critic în perioade de criză.”

În final, analiza se extinde și asupra modului în care statul gestionează companiile neperformante. Alexandru Bodislav consideră că problema deficitului bugetar nu poate fi rezolvată prin vânzarea activelor, ci prin reforme structurale și eficientizarea cheltuielilor. El avertizează că există sute de companii de stat care generează pierderi și care ar trebui restructurate sau închise, chiar dacă acest proces implică un cost social semnificativ.

„În esență, ceea ce vedem este o confuzie între necesitate fiscală și oportunitate economică. Deficitul bugetar nu se corectează prin vânzarea activelor, ci prin reforme structurale, eficientizarea colectării și prioritizarea cheltuielilor. IPO-urile pot face parte din strategie, dar doar atunci când sunt integrate într-un plan coerent de dezvoltare, nu ca măsură de urgență

Concluzia este simplă: nu orice moment este bun pentru a vinde, iar graba este, de cele mai multe ori, cel mai prost consilier economic. Dacă statul român vrea să maximizeze valoarea companiilor sale, trebuie să gândească ca un investitor strategic, nu ca un actor aflat sub presiune de cash. Pentru că diferența dintre cele două mentalități se traduce direct în miliarde pierdute sau câștigate.

Legat de cele aproape 650 de companii de stat care generează pierderi asumate de stat, deci de fiecare român, acestea ar trebui închise cât mai curând, deși posibil o parte pot fi comasate, dar mai întâi costul social trebui absorbit pentru că aceste companii vor genera spre 100-130.000 de potențiali asistați sociali, deci proactivitatea integrării în piața muncii reprezintă o prioritate secundară reducerii costurilor statului cu aceste companii total disfuncționale”, a scris Alexandru Bodislav pe Facebook.