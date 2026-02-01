Ea a fost „Mata Hari” de România! Evenimentul Istoric Nr. 95 - Ianuarie 2026 îi prezintă povestea!

A început anul 2026. Evenimentul Istoric s-a pregătit, ca de fiecare dată să capteze interesul cititorilor pe diverse teme din toate epocile dar și din toate sferele subiectelor istorice cu accent inclusiv pe intersidciplinaritate.

În istoria serviciilor secrete românești, perioada Marelui Război (28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918), cum a fost numit Primul Război Mondial, este o perioadă cu mari realizări dar și cu eșecuri, acestea din urmă contribuind la dezastrul din toamna anului 1916, care a culminat cu ocuparea Capitalei București, la 6 decembrie 1916.

Despre Maria Bălan se știe că era din Banatul Sârbesc din Vrsac (Vîrșeț). Cultă, trimisă de familia sa onorabilă la studii, s-a dedicat spionajului la o vârstă fragedă. I-a ajutat pe sârbi și pe români să identifice spionii austro-ungari sau să descopere mișcările de trupe ale Puterilor Centrale.

S-a achitat cu brio de misiunile sale, astfel că și încercările contraspionajului german și austro-ungar de a o prinde au fost pe măsură.

Maria Bălan a fost arestată și risca execuția. Nimeni nu știe cum a reușit să scape din celula sa, fără să fie forțate încuietorile ușii și nici să se găsească indicii care să arate pe unde a evadat. Evadara a fost fix în noaptea dinaintea execuției. Ziarele au scris pe larg despre ea, mai ales după dispariția ei. Maria Bălan a intrat în legenda marilor femei spion ale istoriei universale.

Maria Bălan a revenit acasă la maturitate. Și-a deschis o crâșmă și nu se știe dacă nu cumva continuase sarcinile informative și la ani de zile după ce Marele Război se terminase. În toamna lui 1936, presa franceză a scris despre decesul ei, survenit lângă mormântul familiei. Fusese otrăvită, asasinată de vreun inamic rămas în umbră după război? Fusese oare o persoană care o ajutase să scape de execuție? Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat la finalul ultimei zile a lui septembrie 1936.

