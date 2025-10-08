Drulă îl acuză de „spectacol politic” pe Bujduveanu. Conflict după închiderea școlilor

Capitala a devenit scena unui nou conflict politic după ce autoritățile locale au decis suspendarea cursurilor, ca urmare a codului roșu de ploi. Măsura a fost dur criticată de reprezentanții USR, care au susținut că decizia nu a avut o bază solidă și că a fost luată din rațiuni de imagine. „Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar”, a scris Drulă pe Facebook.

În replică, primarul interimar a precizat că hotărârea a fost luată împreună cu prefectul Andrei Nistor (USR) și cu toți primarii de sector. Criticii din USR l-au acuzat pe Bujduveanu că a transformat o măsură de protecție publică într-un „spectacol politic

Fostul lider al USR, Cătălin Drulă, a afirmat că decizia a fost una exagerată și că a perturbat viața a sute de mii de familii.

Și Cristian Ghinea a avut o reacție ironică, atacându-l pe Bujduveanu printr-o postare acidă în care l-a numit „Gigel Viteazu”.

„Cod Roşu de Gigel Viteazu. Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de ‘hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti’. Și i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuși e rău? Așa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD și aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut. Când se apucă USL de strategii complexe…”, a scris Ghinea.

Primarul interimar a venit însă cu o replică fermă, susținând că a procedat corect și că nu a decis singur închiderea școlilor.

„Am ieșit din codul roșu. Cred că cel mai important e că nu s-a întâmplat niciun eveniment semnificativ, bucureștenii sunt în siguranță. Dacă ne uităm la cum arată astăzi Slobozia, Constanța, putem spune că am avut noroc pentru că am intervenit de ieri seară cu forțe de ordine. Dacă existau aceste îngrijorări să le facă anterior acestei decizii. Nu am luat de unul singur decizia. Prefectul municipiului București e membru USR și a fost înscăunat de USR. Cred că ar fi putut să aibă o discuție cu prefectul înainte să se ia această decizie. Cred că am procedat corect”, a spus Bujduveanu la Antena 3.

Acesta a adăugat că reacțiile venite după eveniment, mai ales de la oameni fără funcții executive, nu au relevanță. „Declarațiile pe care le fac anumiți oameni care nu au funcții executive și le fac post eveniment cred că lasă de dorit. Dacă există asemenea îngrijorări din partea unor oameni politici să le facă anterior. Aș vrea să amintesc că decizia de închidere a școlilor pe care am susținut-o și cred că a fost o decizie foarte bună, dacă București era lovit și nu erau luate măsurile de prevenție, azi aveam 500.000 de oameni care trebuiau să alerge dintr-o parte în alta să-și ia copiii de la școală, bucureștenii au trecut printr-un episod care se anunța a fi foarte rău”, a mai explicat el.

Criticile nu au venit doar dinspre USR. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, coleg de partid cu Bujduveanu, l-a acuzat că a profitat de situație pentru a se face remarcat. „De ce face Bujduveanu asta? Poate vă întrebați. Pentru că e o bună oportunitate de show politic”, a spus Ciucu.

Edilul interimar i-a răspuns calm, spunând că nu e interesat de dispute interne și că decizia a fost una colectivă.

„Nu am văzut mesajul domnului Ciucu. Mi-au transmis mai mulți colegi. Nu a postat pe Facebook, mi-au transmis colegii. A fost ceva intim, scăpat dintr-o conversație, nu știu, am avut alte treburi. Încerc să separ lucrurile foarte clar. Este important ca să nu existe în asemenea evenimente victime, orice altă discuție care vine post-eveniment e un exercițiu de imaginație. Toate sectoarele municipiului București au avut reprezentați. Tehnic, am colaborat foarte bine. În București azi se circulă, nu avem pasaje blocate, nu există nicio perturbare a serviciilor publice”, a spus Bujduveanu.

Întrebat dacă ia în calcul o candidatură la Primăria Generală, edilul a evitat un răspuns clar și a precizat că prioritatea sa a fost buna funcționare a orașului în timpul codului roșu. „Nu am luat în calcul o altă opțiune decât de a mă asigura că Bucureștiul va fi funcțional”, a concluzionat el, punând capăt polemicii privind presupusul interes electoral.