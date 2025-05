Politica Drulă despre Grindeanu: Dacă crede că-i iese schema Dragnea, nu-i iese







Deputatul Cătălin Drulă, posibil candidat la Primăria Capitalei, a afirmat că, în calitate de ministru al Transporturilor, a avut o colaborare bună cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, însă nu a apreciat „lupta de la podul Unirii” cu fostul primar general Nicușor Dan. Întrebat cu cine ar face echipă pentru București, deputatul USR a răspuns că ar alege să lucreze cu Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Cătălin Drulă, despre posibila candidatură a lui Cristian Popescu Piedone

De asemenea, fostul președinte USR a ridicat întrebarea, retoric, dacă pasajele realizate de primarul Sectorului 3 necesită neapărat coviltir.

„Sau poate funcționează și fără coviltir cu luminițe? Poate banii ar putea fi folosiți mai bine pentru o grădiniță”, a spus el.

Drulă și-a exprimat dorința de a construi o echipă împreună cu primarul Sectorului 6. În ceea ce privește o posibilă candidatură a lui Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei, deputatul USR a explicat că acesta este „imprevizibil” și a remarcat că face mult „show”. Totodată, el consideră că liderii coaliției de guvernare trebuie să decidă dacă Piedone trebuie să rămână în fruntea ANPC.

„Am avut o colaborare profesională foarte ok pe proiectele pe care ne-am intersectat”, a afirmat el, făcând referire la Daniel Băluță.

Întrebat dacă acesta ar fi potrivit pentru Primăria Capitalei, Drulă a răspuns că nu îi poate da o notă.

„Nu ştiu asta, nu sunt eu aici să dau note. Bucureştiul a fost foarte împărţit politic, adică puterea centrală a blocat primarul de multe ori, pentru că s-au regăsit pe poziţii opuse. Primarii de sector au fost de multe ori într-o competiţie, încă de la primarul Traian Băsescu. Era singurul primar care nu era PSD-ist. Ceilalţi şase de sectoare erau de la PSD. Cred că putem trece într-o etapă următoare”, a spus el.

Lupta dintre Daniel Băluță și Nicușor Dan

El a adăugat că nu a fost de acord cu acțiunile lui Daniel Băluță, făcând referire la scandalul cu Nicușor Dan.

„Adică nu mi-a plăcut ce a făcut domnul Băluţă cu lupta de la podul Unirii. Mie, ca om de infrastructură, nu mi-a plăcut nici cum a ieşit Pasajul Unirii. Practic s-au creat premisele acelor accidente printr-o intervenţie care, probabil, se putea face mai bine. E o discuţie tehnică, ţine de înălţimea de 3,5 metri (a pasajului - n.r.). Înainte de renovare nu se întâmplau lucrurile astea (accidente - n.r.)”, a continuat el.

În opinia sa, primarii sector s-au aventurat prea repede în proiecte de amploare, fără să analizeze toate aspectele.

„Cred că primarii de sector au avut bugete foarte mari, o parte din ele luate de la Capitală, şi la un moment dat s-au şi repezit în foarte multe proiecte care trebuie gândite puţin mai bine. E nevoie de coviltir peste pasajele domnului Negoiţă? Sau merg pasajele şi dacă n-au coviltir cu luminiţe? Poate merg, că banii ar putea merge într-o grădiniţă. Sunt nişte discuţii de avut”, a mai spus deputatul USR.

Drulă: Pierd bucureștenii

Potrivit reprezentantului USR, legea care ar trebui să pună în practică referendumul lui Nicuşor Dan va intra la pachetul de negocieri,

„Da, absolut. Şi cred că primul care o va susţine va fi Nicuşor Dan. (…) Sunt banii de care are nevoie. Pentru că atribuţiile sunt împărţite între primăria generală şi primarii de sector. Curăţenia, de exemplu, salubritatea e la sector. Străzile secundare sunt la sector. Dacă primăria generală, care se ocupă de termoficare, de transport în comun, de dezvoltare, de axele principale de infrastructură, inclusiv partea de tramvai, nu iei banii, ea nu-şi poate îndeplini acele servicii publice. Cine pierde? Pierd bucureştenii”, a mai spus el.

Echipă cu Ciprian Ciucu

Deputatul USR a declarat că ar colabora cu Ciprian Ciucu.

„Mă leagă şi o prietenie veche. Sper şi mi-aş dori, dacă se ajunge la lucrul ăsta, să facem o echipă pentru acest oraş. Adică discuţiile astea (despre candidatura la Primăria Capitalei - n.r.) care se aruncă în spaţiu public… E multă chiţibuşăreală de pe margine. Eu am un respect pentru ce face Ciprian şi pentru echipa de acolo. Ne cunoaştem reciproc şi cred că putem găsi în discuţiile politice soluţii care să fie bune pentru oraş”, a mai spus el.

În ceea ce privește situația lui Piedone, Drulă a subliniat că liderii coaliției ar trebui să decidă dacă acesta rămâne în fruntea ANP.

„Domnul Piedone mi se pare imprevizibil. Nu ştiu ce va face. Mi-e greu să spun în momentul ăsta. (…) Acum, domnul Piedone face mult show şi este timpul show-ului în politică. Asta prinde. Cât este şi eficienţă şi corectitudine, cred că rămâne de văzut. De altfel, eu cred mai mult în eficienţa acţiunilor decât în spectacol”, a continuat el.

Mesaj pentru Grindeanu

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor susține că viitorul guvern trebuie să beneficieze de o susţinere solidă în Parlament, având în vedere dificultatea reformelor care trebuie realizate.

În acest context, deputatul USR consideră că strategia PSD din 2015, când partidul s-a retras în opoziţie pentru un an pentru a reveni ulterior puternic la guvernare, nu va mai funcţiona.

„Îi spun domnului Grindeanu un lucru: dacă crede că poate repeta schema Dragnea din 2015, nu va reuşi”, a spus Drulă.

Întrebat dacă îşi doreşte ca PSD să participe la guvernare, deputatul USR a explicat că acest lucru depinde de viziunea social-democraților.

„Cred că e nevoie de o susţinere majoritară a guvernului pentru că sunt nişte reforme grele de făcut. Depinde şi cu ce abordare. Ce am auzit de la domnul Grindeanu zilele acestea, ”Să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic” şi ”Vă solicităm ferm să nu spună nimeni nimic rău despre guvernarea de până acum”… Ok, putem să tăcem stânjeniţi despre guvernarea de până acum, dar un pic mai multă responsabilitate n-ar strica”, a explicat acesta.

Drulă a făcut referire la deficitul bugetar.

„Dacă ne uităm cum s-au depăşit toate ţintele de deficit, eu nu mai ieşeam pe stradă. Vorbim acum de 9% din PIB care trebuie redus la 7,5%, când noi eram într-o procedură de deficit excesiv”, a mai spus deputatul USR.

PSD nu poate repeta scenariul de acum zece ani

Fostul lider USR afirmă că PSD nu mai poate relua scenariul de acum zece ani.

„Eu îi spun domnului Grindeanu un lucru: dacă el crede că iese schema Dragnea din 2015, nu iese. Îi lăsăm pe unii să repare şi după aia venim pe cai mari. Nu mai merge. Adică nicio schema reîncălzită n-a mers. N-a mers schema Iliescu-Vadim”, a continuat el.

Potrivit deputatului USR, românii sunt mult mai atenți la astfel de mutări politice.

„Şi eu cred că oamenii cumva sunt mult mai atenţi acum la politică. Şi chiar am văzut un interes pentru politică fantastic în ultimele două săptămâni. Ăsta este unul dintre efectele benefice al acestei campanii care ne-a speriat: cetăţenii sunt implicaţi şi se uită mai atent. Cine-i ăla? Ce face? Care sunt politicile? Îi pot ţine mai din scurt pe cei pe care îi votează”, a mai spus acesta. În noiembrie 2015, Guvernul Ponta a demisionat sub presiunea opiniei publice, ca urmare a tragediei de la Colectiv. Ulterior, PSD a susținut instalarea guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș și a trecut în opoziție. După un an de critici constante la adresa Executivului tehnocrat, la alegerile parlamentare din decembrie 2016, PSD a obținut cel mai bun scor din istoria sa, depășind 45%.

Situația Elenei Lasconi

Deputatul USR Cătălin Drulă susține că Elena Lasconi a rămas în partid. După ce a obținut doar 2,7% din voturi în primul tur, aceasta și-a depus demisia și s-a întors la Primăria Câmpulung.

În prima săptămână a campaniei electorale, partidul a decis să-i retragă sprijinul politic și să-l susțină pe Nicușor Dan pentru președinție.

Întrebat dacă își dorește ca Elena Lasconi să rămână în USR, Drulă a răspuns:

„Nu știu. Dacă se regăsește în valorile USR și dacă este susținută de colegii din Câmpulung, nu văd de ce nu ar rămâne”.

De asemenea, Drulă a precizat că a schimbat doar câteva mesaje cu fosta șefă USR.

„Nu am comunicat mult în ultima perioadă, doar foarte puțin. I-am trimis câteva mesaje legate de aspecte de politică externă”, a declarat fostul ministru al Transporturilor.

În toamna anului 2023, Cătălin Drulă, pe atunci președinte al USR, a anunțat că Elena Lasconi va conduce lista partidului la alegerile europarlamentare din iunie 2024. La scurt timp după acest anunț, Lasconi a mărturisit că a votat „pentru” la referendumul privind familia tradițională, detaliu care a dus retragerea ei de pe lista pentru alegerile europene.