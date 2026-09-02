Drogurile sintetice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru România, în condițiile în care pe piață apar permanent substanțe noi, iar efectele acestora sunt dificil de anticipat. Cătălin Țone, fost ofițer antidrog, a vorbit despre acest fenomen în podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic. Potrivit specialistului, fentanilul nu reprezintă, în acest moment, o problemă majoră pentru România, însă alte tipuri de droguri sintetice sunt tot mai prezente pe piața din țara noastră.

Întrebat de Dan Andronic despre pericolul reprezentat de substanțele sintetice, Cătălin Țone a răspuns tranșant:

„Drogurile sintetice reprezintă cea mai mare problemă a României la ora actuală.”

Expertul antidrog a explicat că situația din România trebuie diferențiată de criza fentanilului din Statele Unite.

„România nu are acum o problemă cu fentanilul. Într-adevăr au fost câteva capturi izolate. România are o problemă semnificativă cu alte droguri sintetice, care acum se fabrică în Olanda. Olanda este producătorul european și nu numai numărul unu de droguri sintetice”, a spus Cătălin Țone.

Potrivit acestuia, ritmul apariției noilor substanțe este extrem de rapid.

„Vorbim în special de catinone, vorbim în special despre canabinoizi sintetici, care sunt cu zecile, cu sutele. Agenția Europeană ne spunea recent faptul că într-un an au fost inventate câte o substanță pentru fiecare săptămână . (…) 50 și ceva, 60 debsubstanțe noi identificate prin laboratoare de profil din Europa”, a spus Cătălin Țone.

Acesta a explicat că astfel de substanțe sunt atractive pentru traficanți deoarece pot fi produse mai ușor decât drogurile deja cunoscute și pot ajunge pe piață la prețuri relativ mici.

Un alt fenomen care atrage atenția este producția locală de droguri.

„A fost un laborator complex la Brașov anul ăsta care nu a început să se producă încă și am avut un mini-laborator, ceva empiric, la Petrova, în Maramureș, de amfetamină”, a explicat Cătălin Țone.

El susține că România ar putea vedea în perioada următoare o creștere a numărului de astfel de laboratoare, tocmai pentru că există o piață internă.

„Nu se exclude ca în perioada următoare să avem și alte laboratoare pentru că există piață, se consumă, există cerere pentru că s-a instalat dependența la zeci de mii, poate sute de mii de persoane și categoric traficanții se orientează pentru aprovizionarea pieței”, a afirmat acesta.

Cătălin Țone a vorbit și despre concentrația tot mai mare de THC întâlnită în unele produse din cannabis.

„Marijuana nu mai este cea care a fost pe timpul Bob Marley. (…) 2-3-5% maxim, tetrahydrocanabino, substanța activă. Acum capturile sunt undeva 15-20% cu THC”, a explicat acesta.

Expertul a menționat și produsele concentrate, despre care spune că pot ajunge la concentrații mult mai mari.

„Este BHO, butan, H-oilo, acesta prin care se extrage produsul finit, se extrage esența, THC-ul din planta de cannabis și ajungem undeva 70-80%”, a declarat Cătălin Țone.

Cătălin Țone și jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan au respins ideea legalizării consumului recreațional de canabis în România.

„Eu cred că România nu este pregătită și eu cred că soluția pentru România la ora actuală nu este sub nicio formă legalizarea consumului recreațional de droguri, pentru că avem probleme multiple, începând de la tendințele noastre, chinul nostru în combatere sau eforturile care se fac în combatere (…) și terminând la și nu în ultimul rând lipsa posibilităților de tratament”, a spus Cătălin Țone.

El a susținut că este foarte clar că marijuana poate provoca psihoze și a atras atenția că România nu ar trebui să se îndrepte către această soluție.

„Este foarte clar consumul de marijuana dă psihoze. (…) Nu trebuie să trimitem către această soluție. În România nu. În România această soluție trebuie eliminată cel puțin la acest moment”, a adăugat el.

Sorin Ovidiu Bălan a avut aceeași poziție.

„Sub nicio formă. România nu este pregătită pentru așa ceva”, a declarat jurnalistul.

„Eu spun că deloc, pentru că nu suntem pregătiți. Vor consuma droguri de mare risc și vor veni cu adeverințe că au consumat marijuana în scop recreațional. Și atunci, sigur că trebuie să fim drastici”, a mai spus Sorin Ovidiu Bălan.