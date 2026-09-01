Anca Pandrea, cunoscută actriță a teatrului și cinematografiei românești și soția regretatului Iurie Darie, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de una dintre cele mai apropiate prietene ale artistei. Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a avut o carieră de mai multe decenii în lumea artistică. Actrița a fost cunoscută atât pentru rolurile interpretate, cât și pentru povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Iurie Darie.

În ultimele luni de viață, artista s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Puțini oameni știau însă cât de gravă era situația, deoarece Anca Pandrea a preferat să vorbească foarte puțin despre suferințele sale.

Cea mai bună prietenă a actriței a fost una dintre puținele persoane care au știut prin ce trecea aceasta. Potrivit mărturiei sale, Anca Pandrea nu i-a povestit nici măcar surorii sale despre toate problemele de sănătate cu care se confrunta.

„Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are. Nu îi spunea câte probleme sunt. Astăzi a trebuit tot eu să îi dau vestea surorii sale. Atât de greu a fost să îi anunț și toți prietenii… Este foarte greu! Mi-a spus la sfârșit că nu mai poate… A avut mai multe dorințe pe care noi o să i le ținem”, a spus prietena Ancăi Pandrea la SpyNews TV.

Chiar dacă sănătatea i se deteriorase, Anca Pandrea a ales să nu își împovăreze familia cu detalii despre toate afecțiunile de care suferea.

Printre problemele medicale cu care s-a confruntat Anca Pandrea s-au numărat insuficiența cardiacă și insuficiența respiratorie.

Actrița vorbise în trecut despre dificultățile pe care le avea cu respirația și despre faptul că ajunsese să depindă permanent de oxigen. Dispozitivul devenise o prezență obișnuită în viața sa de zi cu zi, atât acasă, cât și atunci când ieșea.

„Când afară e mult prea cald, stau în casă, unde este răcoare. Sunt dependentă de oxigen. Ca să pot respira mai bine, port mereu după mine o geantă cu dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat. E un aparat pe rotile, cu fire. Sunt dependentă tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”, afirma în trecut Anca Pandrea pentru Click.

Declarațiile sale arătau că problemele respiratorii îi afectau puternic viața cotidiană. Actrița trebuia să folosească oxigen atât prin intermediul unui dispozitiv portabil, cât și cu ajutorul aparatului pe care îl avea acasă.

Vestea morții Ancăi Pandrea a fost transmisă de o apropiată a acesteia, care a publicat un mesaj de adio în care a evocat cariera și viața artistei.

„Anca Pandrea (1946–2026)! Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă. În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Slujba de înmormântare si alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, a fost mesajul transmis după moartea actriței.

Prietena Ancăi Pandrea a povestit că ultimele zile au fost extrem de dificile și că artista i-a mărturisit, spre final, că nu mai poate continua lupta cu problemele de sănătate.

Actrița a lăsat în urmă o carieră construită pe scenă și pe platourile de filmare, dar și amintirea unei povești de dragoste de peste două decenii alături de Iurie Darie. Moartea sa marchează dispariția uneia dintre figurile cunoscute ale generației sale de actori.