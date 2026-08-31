Actrița Anca Pandrea a murit luni, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. Anunțul decesului a fost făcut luni seară, printr-un mesaj transmis de apropiații actriței. Anca Pandrea a fost una dintre figurile cunoscute ale teatrului și cinematografiei românești și a rămas în memoria publicului și prin povestea de iubire pe care a trăit-o alături de actorul Iurie Darie.

Familia și apropiații au transmis că actrița s-a stins din viață la 80 de ani și au cerut respect pentru intimitatea momentelor prin care trec. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Anca Pandrea s-a născut la 16 februarie 1946, la Făgăraș. A împlinit 80 de ani în luna februarie a acestui an. În ultima perioadă, actrița se confrunta cu probleme de sănătate și fusese internată.

După absolvirea studiilor de specialitate, Anca Pandrea și-a început activitatea teatrală la Satu Mare, iar ulterior a ajuns la Teatrul de Comedie din București.

Pe scena teatrului bucureștean a jucat alături de nume importante ale teatrului românesc, printre care Stela Popescu, Dem Rădulescu și Iurie Darie.

Cariera sa s-a desfășurat de-a lungul mai multor decenii, în teatru, cinematografie și televiziune.

Numele Ancăi Pandrea a fost legat timp de mai bine de două decenii de cel al actorului Iurie Darie. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică românească și au împărtășit atât viața personală, cât și proiecte profesionale.

Iurie Darie a murit în noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani. După dispariția actorului, Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri despre relația lor și despre dificultatea de a se obișnui cu pierderea celui alături de care își petrecuse o mare parte din viață.

În ultimii ani, actrița a apărut mai rar în spațiul public, dar a continuat să vorbească despre Iurie Darie și despre amintirile pe care le păstra din anii petrecuți împreună.

Detaliile privind funeraliile și programul ceremoniei urmează să fie anunțate de familie și apropiați.